Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Salah đi vào lịch sử Premier League

  • Thứ tư, 20/8/2025 05:08 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Mohamed Salah là ngôi sao đầu tiên có 3 lần nhận giải Cầu thủ hay nhất năm từ Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA).

Salah làm điều chưa từng có tại giải Ngoại hạng Anh.

Ngôi sao người Ai Cập tiếp tục chứng minh vai trò không thể thay thế trong hành trình vô địch Premier League của Liverpool mùa giải vừa qua.

Ở mùa giải 2024/25, Salah dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh với 29 pha lập công, đồng thời kiến tạo 18 lần cho đồng đội. Những thống kê ấn tượng này giúp anh trở thành nhân tố then chốt đưa Liverpool vượt qua Arsenal tới 10 điểm để lên ngôi vương.

Đáng chú ý, ngôi sao 33 tuổi còn là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League thâu tóm cả ba danh hiệu cá nhân quan trọng trong cùng một mùa giải gồm Cầu thủ hay nhất, Chiếc giày vàng cho cây săn bàn hiệu quả nhất và giải thưởng cho cầu thủ kiến tạo tốt nhất.

Đây là lần thứ ba Salah nhận danh hiệu từ PFA, sau các năm 2018 và 2022. Ở cuộc bầu chọn năm nay, anh đã vượt qua loạt ứng viên sáng giá như đồng đội Alexis Mac Allister, Alexander Isak (Newcastle), Bruno Fernandes (Manchester United), Declan Rice (Arsenal) và Cole Palmer (Chelsea).

Không chỉ Salah, buổi lễ trao giải năm nay còn vinh danh nhiều gương mặt nổi bật khác. Tiền vệ Morgan Rogers của Aston Villa giành giải Cầu thủ trẻ của năm, trong khi ở hạng mục bóng đá nữ, Mariona Caldentey (Arsenal) được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất năm sau một mùa giải bùng nổ với 17 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Liverpool cũng chiếm ưu thế trong đội hình tiêu biểu của Premier League mùa giải 2024/25 khi có tới 5 cái tên góp mặt, bao gồm Salah, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister và tân binh Milos Kerkez. Thành tích này khẳng định vị thế áp đảo của “Lữ đoàn đỏ”.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Baleba quá đắt, MU chuyển hướng sang Stiller

Manchester United vừa để thua Arsenal 0-1 trong ngày ra quân Premier League, và điểm yếu lớn nhất phơi bày không nằm ở hàng công hay sai lầm trong khung gỗ, mà chính là khu trung tuyến.

14 giờ trước

Duy Anh

Premier league Mohamed Salah Ngoại hạng Anh Newcastle Salah Alexis Mac Allister Mariona Caldentey Morgan Rogers Milos Kerkez

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý