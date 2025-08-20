Salah đi vào lịch sử Premier League

Mohamed Salah là ngôi sao đầu tiên có 3 lần nhận giải Cầu thủ hay nhất năm từ Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA).

Salah làm điều chưa từng có tại giải Ngoại hạng Anh.

Ngôi sao người Ai Cập tiếp tục chứng minh vai trò không thể thay thế trong hành trình vô địch Premier League của Liverpool mùa giải vừa qua.

Ở mùa giải 2024/25, Salah dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh với 29 pha lập công, đồng thời kiến tạo 18 lần cho đồng đội. Những thống kê ấn tượng này giúp anh trở thành nhân tố then chốt đưa Liverpool vượt qua Arsenal tới 10 điểm để lên ngôi vương.

Đáng chú ý, ngôi sao 33 tuổi còn là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League thâu tóm cả ba danh hiệu cá nhân quan trọng trong cùng một mùa giải gồm Cầu thủ hay nhất, Chiếc giày vàng cho cây săn bàn hiệu quả nhất và giải thưởng cho cầu thủ kiến tạo tốt nhất.

Đây là lần thứ ba Salah nhận danh hiệu từ PFA, sau các năm 2018 và 2022. Ở cuộc bầu chọn năm nay, anh đã vượt qua loạt ứng viên sáng giá như đồng đội Alexis Mac Allister, Alexander Isak (Newcastle), Bruno Fernandes (Manchester United), Declan Rice (Arsenal) và Cole Palmer (Chelsea).

Không chỉ Salah, buổi lễ trao giải năm nay còn vinh danh nhiều gương mặt nổi bật khác. Tiền vệ Morgan Rogers của Aston Villa giành giải Cầu thủ trẻ của năm, trong khi ở hạng mục bóng đá nữ, Mariona Caldentey (Arsenal) được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất năm sau một mùa giải bùng nổ với 17 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Liverpool cũng chiếm ưu thế trong đội hình tiêu biểu của Premier League mùa giải 2024/25 khi có tới 5 cái tên góp mặt, bao gồm Salah, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister và tân binh Milos Kerkez. Thành tích này khẳng định vị thế áp đảo của “Lữ đoàn đỏ”.