Baleba quá đắt, MU chuyển hướng sang Stiller

Manchester United vừa để thua Arsenal 0-1 trong ngày ra quân Premier League, và điểm yếu lớn nhất phơi bày không nằm ở hàng công hay sai lầm trong khung gỗ, mà chính là khu trung tuyến.

Dù Ruben Amorim mang đến nhiều nét mới mẻ với bộ ba Cunha - Mbeumo - Šeško đầy năng lượng, Bruno Fernandes lại phải lùi sâu để cân bằng lối chơi. Tuy nhiên, khi bên cạnh anh chỉ là một Casemiro 33 tuổi đã qua thời sung sức, sự thiếu hụt tốc độ, sức mạnh và khả năng pressing ở tuyến giữa trở thành vấn đề cấp bách.

Trong suốt mùa hè, cái tên Carlos Baleba được nhắc đến như mục tiêu hàng đầu. Tiền vệ trẻ của Brighton gây ấn tượng mạnh tại Premier League, nhưng ai cũng hiểu rằng “chợ” ở sân Amex chưa bao giờ rẻ.

Những thương vụ đình đám của Caicedo, Mac Allister, Cucurella hay Bissouma đều khiến các CLB lớn phải chi ra con số khổng lồ. Nếu MU thực sự quyết tâm theo đuổi Baleba, mức phí có thể bị đẩy lên mức không dễ chịu chút nào.

Chính vì vậy, “Quỷ đỏ” đang cân nhắc một phương án thay thế khả thi hơn: Angelo Stiller của Stuttgart. Tiền vệ 24 tuổi vừa trải qua mùa giải thành công rực rỡ khi cùng Stuttgart giành Cúp Quốc gia Đức (DFB Pokal). Anh được báo chí Đức ca ngợi nhờ nền tảng thể lực bền bỉ, khả năng cầm nhịp chắc chắn và sự điềm tĩnh đáng nể trước áp lực.

Antonio Rüdiger, đồng đội tại tuyển Đức, thậm chí còn dành lời khen: “Tôi là fan của Stiller. Khi đối đầu ở Champions League, tôi ấn tượng với sự bình tĩnh của cậu ấy. Hiếm khi thấy cậu ấy hoảng loạn. Nếu giữ vững phong độ và tránh chấn thương, Stiller sẽ có tương lai lớn”.

Điều đáng chú ý, Stiller cũng đang lọt vào tầm ngắm của Real Madrid - minh chứng cho giá trị và tiềm năng của cầu thủ này. Theo định giá hiện tại, Stuttgart có thể nhả người với con số vào khoảng 34 triệu bảng, tức chỉ bằng một nửa so với mức phí dự kiến cho Baleba. Với bài toán tài chính và nhu cầu gấp rút ở hàng tiền vệ, đây rõ ràng là thương vụ “hời” nếu MU quyết định chuyển hướng.

Trong bối cảnh tuyến giữa đang mất cân bằng, sự xuất hiện của một cầu thủ vừa có sức trẻ, vừa có sự chín chắn như Angelo Stiller hoàn toàn có thể giúp Manchester United tìm lại sự vững vàng. Khi Baleba trở thành mục tiêu khó nhằn vì độ “cứng” của Brighton, thì Stiller có thể chính là chìa khóa mở ra giải pháp hợp lý hơn cho tham vọng của "Quỷ đỏ" mùa này.