Salah chạm 'điểm gãy' ở Liverpool

Salah tiếp tục ngồi dự bị và những tín hiệu quanh anh ngày càng nặng nề hơn. Jamie Redknapp tin rằng mối quan hệ giữa Liverpool và ngôi sao số một của họ đã chạm tới “điểm gãy”.

Salah không quen với cảm giác bị gạt khỏi đội hình. Hai trận liên tiếp ngồi dự bị dưới thời Arne Slot là điều hiếm khi xảy ra trong suốt bảy năm khoác áo Liverpool. Và khi bầu không khí tại Anfield bắt đầu đổi màu, những bình luận của Redknapp càng khiến tương lai của Salah trở thành chủ đề nóng hơn.

Redknapp, người hiểu rõ tâm lý của một ngôi sao tấn công tại Liverpool, nhận định rằng sẽ “rất ngạc nhiên” nếu Salah ở lại đến hết hợp đồng năm 2027. Theo ông, mối quan hệ giữa đôi bên gần đạt ngưỡng chịu đựng. Lời cảnh báo ấy không chỉ nhằm vào Liverpool mà còn phản ánh chính thái độ của Salah, người chắc chắn không thoải mái khi đánh mất vị trí đặc biệt mà anh từng nắm giữ.

Slot thừa nhận Salah không vui khi bị loại khỏi đội hình xuất phát. Nhưng ông vẫn dành lời khen cho cách cậu học trò phản ứng trong tập luyện. Đó là điểm cho thấy sự chuyên nghiệp của tiền đạo người Ai Cập, nhưng hé mở rằng khoảng cách giữa anh và HLV chưa thể thu hẹp bằng vài lời giải thích đơn giản.

Liverpool đang ở trong giai đoạn bản lề. Slot muốn xây dựng đội bóng theo ý tưởng của mình, tạo ra một tập thể mạnh và linh hoạt hơn. Nhưng để làm điều đó, ông buộc phải thay đổi thói quen cũ, bao gồm việc đưa Salah lên băng ghế dự bị, điều Jurgen Klopp hiếm khi làm.

Vấn đề nằm ở chỗ: Salah không còn trẻ và hợp đồng của anh đang tiến gần giai đoạn cuối. Nếu tiền đạo châu Phi không còn cảm thấy mình là trung tâm của dự án mới, khả năng ra đi ngay tháng 1 là hoàn toàn có thật.

Với Liverpool, đây có thể là thời điểm phải đối mặt với sự thật: họ không còn nắm quyền tuyệt đối trong câu chuyện với Salah. Còn với tiền đạo 33 tuổi, hai trận dự bị liên tiếp có thể chỉ là khởi đầu cho một cuộc chia tay được báo trước.