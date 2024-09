Saigon Expresso: TP.HCM thu gần 3.000 tỷ đồng từ du lịch dịp lễ 2/9

Du lịch TP.HCM thu gần 3.000 tỷ đồng dịp lễ, số ca bệnh sởi lập đỉnh mới, lý do còn gần 49.000 hồ sơ hoàn thuế TNCN tồn đọng... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Ngày 4/9/2024

Du lịch TP.HCM thu gần 3.000 tỷ đồng dịp lễ 2/9. Theo Sở Du lịch TP.HCM, trong dịp lễ Quốc khánh năm 2024, địa phương đón khoảng lượt 980.000 khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023 (960.000 lượt). Con số này giúp TP.HCM thu về khoảng 2.940 tỷ đồng , tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2023 ( 2.890 tỷ đồng ). Cụ thể, khách du lịch nội địa đến TP.HCM ước khoảng 425.000 lượt, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2023 (420.000 lượt). Khách quốc tế ước khoảng 38.800 lượt tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2023 (37.600 lượt).

Sân bay Tân Sơn Nhất bất ngờ vắng khách trong ngày cuối nghỉ lễ. Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 2/9, khách đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) chỉ bằng mức trung bình của ngày thường. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày 3/9, đơn vị dự kiến khai thác 679 chuyến bay với hơn 110.000 lượt hành khách, trong đó có hơn 50.000 hành khách đi và 60.000 hành khách đến. Con số này bằng mức trung bình ngày thường, giảm khoảng 15.000 lượt người so với dự báo đón 125.000 lượt khách vào ngày này.

Người dân về thủ đô ngày cuối nghỉ lễ. Trong ngày cuối nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng xe khách nối đuôi nhau đổ về các bến xe Hà Nội, tuy nhiên giao thông khu vực cửa ngõ thông thoáng và chưa xảy ra ùn tắc kéo dài. Để bảo đảm giao thông đón luồng phương tiện từ các tỉnh về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông tin, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) ứng trực 100% quân số, chốt trực tại các tuyến giao thông cửa ngõ Thủ đô và sẽ được duy trì cho đến hết cao điểm.

Số ca bệnh sởi tại TP.HCM lập đỉnh mới. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 35 (từ ngày 26/8 đến 1/9), thành phố ghi nhận 118 ca sốt phát ban nghi sởi, tăng 53,7% so với trung bình 4 tuần trước (77 ca). Trong đó, có 106 ca sởi gồm 22 ca xác định phòng thí nghiệm và 84 ca nghi ngờ lâm sàng. Ngoài ra, trong tuần qua, TP ghi nhận 247 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, giảm 33,2% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm đến tuần 35 là 10.851 ca. Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao là huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và quận 8.

Vì sao còn gần 49.000 hồ sơ hoàn thuế TNCN tồn đọng? Về những nguyên nhân mấu chốt dẫn tới việc chậm giải quyết hoàn thuế TNCN, Tổng cục Thuế cho rằng người nộp thuế là cá nhân khó nắm được rõ các quy định cụ thể liên quan đến hoàn thuế TNCN, dẫn đến việc kê khai sai, không đầy đủ các nguồn thu nhập, số thuế đã được khấu trừ, kê khai giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc không đúng quy định, nộp hồ sơ không đúng cơ quan thuế...

"Vì thế, cơ quan thuế cần thực hiện các bước kiểm tra, đối chiếu để kiểm soát rủi ro, đảm bảo kết quả xử lý hồ sơ", Tổng cục Thuế nêu. Thời gian tới, Tổng cục Thuế cho hay sẽ tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế các cấp đẩy mạnh công tác giải quyết hoàn thuế TNCN kịp thời và đúng quy định, đồng thời tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.