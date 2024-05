Saigon Expresso: Thông tin mới vụ tạt axit gây chết người ở TP.HCM

Nhiều nạn nhân vụ tạt axit làm một người chết, 7 người bị thương tại quận 7 (TP.HCM) đã được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Ngày 24/5/2024

Hai bệnh truyền nhiễm gia tăng ở TP.HCM. Tuần 20 (13-19/5), toàn thành phố ghi nhận 587 ca bệnh tay chân miệng, tăng 51% so với trung bình 4 tuần trước, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC). Ngoài ra, HCDC cũng báo cáo 137 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 6% so với trung bình 4 tuần trước. Đây là hai bệnh truyền nhiễm theo mùa phổ biến với số ca mắc cao tại TP.HCM và khu vực phía Nam.

Miễn phí vé xem đại nhạc kịch Lễ hội sông nước lần 2. Tối 31/5, Lễ hội sông nước TP.HCM lần 2 sẽ được khai mạc tại đường Lê Lợi (quận 1). Trong đêm khai mạc, ban tổ chức lễ hội còn trình diễn đại nhạc hội “Chuyến tàu huyền thoại” với sự tham gia của hơn 1.000 diễn viên và 9.000 tham dự trực tiếp. Chương trình còn sử dụng công nghệ 3D, màn hình nước, trình diễn drone… để biểu diễn. Hiện tại, người dân, du khách có thể đăng ký tham dự đêm khai mạc miễn phí tại trang thông tin trực tuyến của Sở Du lịch TP.HCM.

TP.HCM chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo TP.HCM có khả năng mưa trong ngày 24/5. Đặc biệt, chiều và tối, thành phố có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa. Những khi không mưa, nhiệt độ trong khoảng 34-35 độ C và chỉ số UV toàn thành phố ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

Học sinh mầm non, tiểu học, THCS ở TP.HCM sắp được nghỉ hè. Theo kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của UBND TP.HCM, các trường mầm non, tiểu học và THCS của thành phố sẽ kết thúc học kỳ II vào hai ngày 24 và 25/5. Sau đó, ngày bế giảng năm học sẽ diễn từ trong tuần từ ngày 26/5-31/5. Muộn nhất là ngày 31/5, học sinh mầm non, tiểu học, THCS ở TP.HCM sẽ được nghỉ hè.

Bắt nữ DJ và bạn trai trộm cắp hàng tỷ đồng tài sản ở TP.HCM. Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuyến (33 tuổi, quê Hải Dương và Nguyễn Ngọc Thương (28 tuổi, quê Quảng Ninh) về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, Tuyến đã có 3 tiền án và vừa ra tù vài tháng còn Thương thì làm nghề DJ tại nhiều tụ điểm giải trí ở TP.HCM. Do cần tiền tiêu xài, cả hai đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản 3 lần ở khu vực TP. Thủ Đức. Tổng cộng, giá trị của những tài sản bị trộm lên đến hàng tỷ đồng, bao gồm tiền mặt, vàng, ngoại tệ, đồng hồ, hàng hiệu…

Ngành du lịch Việt Nam tụt hạng. Theo báo cáo mới nhất của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), chỉ số Phát triển Du lịch của Việt Nam năm 2023 xếp hạng thứ 59, giảm 7 bậc so với năm 2021. Theo đó, “điểm sáng” của du lịch Việt Nam là giá cả cạnh tranh, an ninh an toàn, có nhiều tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, giải trí - nghỉ dưỡng. Ngược lại, những vấn đề về hạ tầng dịch vụ và tác động kinh tế - xã hội của ngành du lịch chính là điểm yếu làm Việt nam bị tụt hạng.

Công bố 158 điểm thi lớp 10 ở TP.HCM. Ngày 23/5, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM công bố 158 địa điểm thi lớp 10 năm học 2024-2025. Các điểm thi đa số đặt tại các trường THCS và một số trường THPT. Trong đó có 11 điểm thi dành cho thí sinh trường chuyên, còn lại là thi lớp 10 thường. Thành phố đã huy động 13.539 giá viên làm cán bộ coi thi và 2.370 nhân viên, bảo vệ, công an… làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Kỳ thi lớp 10 ở TP.HCM sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/6 với 4 môn: Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Toán và môn chuyên (nếu thí sinh đăng ký trường chuyên).

Tấn công bằng axit, 1 người chết, 7 người bị thương. Sáng 23/5, Công an quận 7 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM để điều tra vụ tấn công bằng axit ở đường Huỳnh Tấn Phát (phường Bình Thuận, quận 7). Theo thông tin ban đầu, vụ tạt axit này là kết quả của một cuộc tranh cãi trên bàn nhậu, nghi can gây án tên Đặng Hoàng Toàn (39 tuổi, ngụ quận 4). Sau sự việc, có 8 người đã được đưa đi cấp cứu. Trong đó có 1 người tử vong, 7 người còn lại bị bỏng ở nhiều mức độ khác nhau. 5 người đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Một người trong số này bị suy hô hấp, bỏng kết giác mạc hai mắt độ 3 và 4, bỏng da diện tích 15%.

Giá xăng tăng, giá dầu giảm từ chiều 23/5. Từ 15h 23/5, giá xăng E5 RON 92 tăng 160 đồng/lít còn xăng RON 95 tăng 80 đồng/lít. Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu tăng sau 2 phiên giảm liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã có 12 lần tăng và 9 lần giảm. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm nhẹ 40 đồng/lít, còn 19.830 đồng/lít.