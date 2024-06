Saigon Expresso: Thêm 2 nhà hàng ở TP.HCM được tặng sao Michelin

Việt Nam có thêm nhà hàng đạt sao Michelin năm 2024, giá xăng vượt mức 23.000 đồng/lít, giá nhà phố ở TP.HCM tăng giá là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Ngày 28/6/2024

Thêm 2 nhà hàng đạt sao Michelin ở TP.HCM. Tối 27/6, Michelin Guide tiếp tục vinh danh những nhà hàng đạt sao Michelin, trong đó có 2 cơ sở ở TP.HCM, 1 cơ sở ở Đà Nẵng. Nhà hàng Akuna, toạ lạc tại tầng 9 khách sạn Le Méridien Saigon (quận 1), và The Royal Pavillion (quận 1) là hai cơ sở được trao sao Michelin ở TP.HCM.

Tại Đà Nẵng, La Maison 1888 - nhà hàng nằm trong khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã vinh dự được gọi tên. Năm 2021, La Maison 1888 đã trở thành niềm tự hào của Việt Nam khi ghi tên mình vào top 50 Best Discovery danh giá.

Nhà phố khu đông TP.HCM rục rịch tăng giá. Hơn một thập kỷ qua, thị trường bất động sản khu đông TP.HCM chứng kiến những “cú nhảy vọt” về giá của dòng sản phẩm shophouse (nhà phố thương mại) tại khu vực quận 2 (TP Thủ Đức, TP.HCM).

Ngoài độ khan hiếm, dòng sản phẩm shophouse trên trục đường huyết mạch trong các khu đô thị phía đông TP.HCM ghi nhận tăng giá nhiều năm qua. So với nhà phố thông thường ở các dự án khu đô thị, dòng sản phẩm nhà phố thương mại mặt tiền có giá chênh lệch cao hơn từ 20 đến 70% (tùy dự án). Dù giá cao nhưng nguồn cầu cho phân khúc này khá lớn.

Nam tiếp viên hàng không trộm túi trị giá 600 triệu của người tình. Chiều 27/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Xuân Trường (sinh năm 1996) về hành vi trộm cắp tài sản. Công an xác định Trường có quan hệ yêu đương với người phụ nữ hơn anh ta 3 tuổi và đã có chồng, con.

Ngày 30/4, Trường đã ăn cắp một chiếc túi hiệu Hermes của người tình để đem đi bán, lấy tiền tiêu xài. Phát hiện mất túi, người phụ nữ trình báo công an. Tại cơ quan công an, bị hại cho biết mua chiếc túi xách hàng hiệu này bên Singapore với giá 627 triệu đồng.

Bé 11 tuổi bị mẹ và nhân tình dùng dây điện đánh đập. Theo đó, rạng sáng 26/6, người dân nghe thấy tiếng trẻ con kêu khóc tại nhà chị C.T.N. (phường Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ) nên đến hỏi thăm và phát hiện bé M (11 tuổi) có nhiều thương tích.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường Minh Phương đã mời chị N. cùng bạn trai lên làm việc. Còn cháu M. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe. Ngày 27/6, VietNamNet xác nhận Công an TP Việt Trì đang xác minh, làm rõ vụ bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Hơn 4.000 thí sinh bỏ thi Toán trong kỳ thi THPT quốc gia. Chiều 27/6, thí sinh cả nước hoàn thành bài môn thi Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, số thí sinh thi môn Toán là 1.046.156 em, đạt 99,61% so với số đăng ký (1.050.224 em). Trong đó, 3 em vi phạm quy chế thi (một em bị khiển trách, hai em bị đình chỉ). Như vậy, trong ngày thi đầu tiên, 10 thí sinh đã vi phạm quy chế.

Giá xăng vượt 23.000 đồng/lít. Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều 27/6. Trong đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 510 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 550 đồng trên mỗi lít xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với mặt hàng xăng E5 RON 92 là 22.010 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.010 đồng/lít.