Saigon Expresso: Sở TT&TT TP.HCM lên tiếng về họp báo của Nam Thư

Thông tin mới về họp báo của diễn viên Nam Thư, TP.HCM nhận 175.000 đề nghị hoàn thuế TNCN, dịch tay chân miệng gia tăng trên địa bàn... là những tin tức nổi bật trong ngày.

Ngày 6/8/2024

TP.HCM nhận gần 175.000 đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân trong nửa đầu năm. Theo số liệu của Cục Thuế TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm nay, cơ quan này đã tiếp nhận tổng cộng 174.478 hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương tăng 48.255 hồ sơ.

Sau quá trình giải quyết, hiện cơ quan này mới giải quyết được 106.544 hồ sơ đề nghị hoàn thuế, tăng hơn 8% so cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, số hồ sơ đang xử lý theo quy trình và chưa trả kết quả cuối cùng là 26.094 hồ sơ, bao gồm 15.510 hồ sơ được giải quyết hoàn và 10.584 hồ sơ không đủ điều kiện hoàn.

Cảnh sát 'đột kích' nhà hàng karaoke ở TP.HCM. Ngày 5/8, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, xử lý các sai phạm xảy ra tại nhà hàng hải sản, karaoke Amazon 19 trên địa bàn. Trước đó, rạng sáng 4/8, hàng chục cảnh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM và Công an quận Bình Tân ập vào kiểm tra nhà hàng hải sản, karaoke Amazon 19 nằm trên đường số 19, phường An Lạc A, quận Bình Tân.

Sở TT&TT TP.HCM: 'Nam Thư mở họp báo chưa xin cấp phép'. Vào chiều 5/8, Nam Thư có buổi gặp gỡ truyền thông. Tại đây, nữ diễn viên cung cấp các bằng chứng về việc tài khoản “Zyy Doo” dựng chuyện để tống tiền cô. Diễn viên nói mình không phải là người thứ ba và không có các clip nhạy cảm.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Trưởng phòng Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết Sở đã nắm được thông tin về việc Nam Thư tổ chức sự kiện diễn ra vào chiều 5/8. "Chúng tôi đã kiểm tra và không thấy hồ sơ xin cấp phép họp báo của Nam Thư vào chiều nay. Sở TT&TT TP.HCM có chức năng cấp phép họp báo. Còn câu chuyện né qua né lại, các tổ chức, cá nhân thực hiện phải chịu trách nhiệm về thông tin họ cung cấp".

Giá đền bù đất nông nghiệp tăng từ 1/8. Luật Đất đai 2024 có hiệu lực ngày 1/8 vừa qua đã bỏ quy định về khung giá đất. Thay vào đó, mỗi địa phương sẽ tự quyết định bảng giá đất và điều chỉnh hàng năm, thay vì 5 năm một lần như trước đây. Đồng thời, bảng giá đất phải điều chỉnh, bổ sung theo biến động của thị trường.

Cụ thể, Điều 96 nêu rõ hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường bằng đất nông nghiệp hoặc bằng tiền hoặc bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở. Như vậy, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể nhận bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở nếu có nhu cầu và quỹ đất địa phương cho phép.

Tay chân miệng, sốt xuất huyết gia tăng tại TP.HCM. Trong tuần vừa qua, TP.HCM ghi nhận số ca mắc tay chân miệng, sốt xuất huyết gia tăng so với các tuần trước đó. Cụ thể, toàn thành phố ghi nhận 425 ca bệnh tay chân miệng, cao hơn 5,3% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm đến nay là 9.071 ca. Các quận, huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè và quận 8.