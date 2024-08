Saigon Expresso: Sập sàn tòa nhà tại trung tâm TP.HCM

Bộ Y tế bác thông tin "xử phạt người độc thân", sập sàn tòa nhà tại trung tâm TP.HCM, mưa dông rất to trong kỳ nghỉ lễ 2/9... là những thông tin đáng chú ý.

Ngày 28/8/2024

Sập sàn tòa nhà tại trung tâm TP.HCM. Gần 11h ngày 27/8, một nhóm công nhân đang thi công trên tầng một của tòa nhà có diện tích khoảng 150 m2 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 thì sàn bê tông đổ sập. Thông tin ban đầu, có 8 người trong nhà khi sự cố xảy ra. Một công nhân bị mảng bê tông lớn đè trúng, dẫn đến chấn thương nặng.

Hiện, cơ quan chức năng quận 1 đã phủ bạt kín phía ngoài, không cho ai ra vào hiện trường. Cơ quan cho biết nguyên nhân có thể do căn nhà quá cũ, xuống cấp nghiêm trọng do không được sử dụng trong khoảng thời gian dài. Theo người dân sống gần khu vực, tòa nhà này trước đây là chi nhánh của một ngân hàng, đang được sửa chữa sau khi đã trả mặt bằng.

TP.HCM mưa dông rất to trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, TP.HCM có mưa rào và dông ở diện từ rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to trong kỳ nghỉ 2/9 năm nay. Mưa chủ yếu xảy ra vào tầm trưa đến chiều tối, buổi sáng trời nắng nhẹ và ban đêm ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tài sản ông Phạm Nhật Vượng và vợ tăng 2.500 tỷ đồng một ngày. Trong ngày cổ phiếu VIC tăng hết biên độ (7%), hơn 691 triệu cổ phiếu do ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ đã ghi nhận mức tăng ròng trên 2.000 tỷ đồng , nâng tổng giá trị số cổ phiếu Chủ tịch Vingroup nắm giữ lên hơn 31.160 tỷ đồng .

Trong khi đó, vợ ông Vượng là bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, cũng ghi nhận giá trị cổ phiếu sở hữu tăng hơn 500 tỷ đồng , lên gần 7.700 tỷ đồng .

Bộ Y tế bác thông tin “xử phạt người độc thân”. Gần đây, trên mạng xã hội đăng tải một số nội dung thông tin về việc Bộ trưởng Y tế đưa ra ý kiến, đề nghị thí điểm "xử phạt người độc thân".

Cụ thể, ngày 13/8, Bộ trưởng Y tế đã có Công văn số 4737/BYT-VPB1 về việc trả lời kiến nghị của cử tri TP.HCM trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, trong đó có nội dung cử tri đề nghị "có biện pháp cụ thể để nâng tỷ lệ sinh ở các vùng đô thị…". Từ đây, nhiều người hiểu lầm “Bộ Y tế đề nghị xử phạt người độc thân”. Bộ khẳng định thông tin về việc xử phạt người độc thân là sai sự thật, cố tình xuyên tạc gây hiểu lầm, bức xúc trong xã hội.

Đoàn khách của tỷ phú Ấn Độ đã đến Việt Nam. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, đoàn khách đầu tiên từ tập đoàn dược phẩm Sun Pharmaceutical Industries Limited (Ấn Độ) đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào trưa - chiều 27/8. 4.500 du khách từ Sun Pharma sẽ chia thành 6 đoàn nhỏ, lần lượt đến Việt Nam trong khoảng thời gian từ 27/8 đến 7/9. Mỗi đoàn sẽ trải nghiệm 5 ngày 4 đêm, trải dài từ Hà Nội, Ninh Bình và điểm đến chính là Hạ Long (Quảng Ninh).

Chính thức công bố dịch sởi ở TP.HCM. Ngày 27/8, UBND TP.HCM chính thức công bố dịch sởi trên toàn thành phố, trong bối cảnh ca bệnh đã xuất hiện ở 57 phường, xã, 16 quận, huyện. Cụ thể, trong công văn vừa ban hành, UBND TP.HCM cho biết đã có 3 ca không qua khỏi do bệnh sởi, với hơn 500 ca mắc. Trước bối cảnh đó, thành phố chính thức công bố dịch sởi đã xảy ra trên toàn thành phố. Thời điểm xảy ra dịch sởi là tháng 8/2024. Địa điểm và quy mô xảy ra dịch: Toàn thành phố.