Saigon Expresso: Nam Thư bị Sở TT&TT TP.HCM mời lên làm việc

Diễn biến mới liên quan đến họp báo của Nam Thư, giá sầu riêng ngon nhất thế giới giảm chưa từng thấy, tai nạn kinh hoàng trên cầu Phú Mỹ... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Ngày 9/8/2024

Sở TT&TT TP.HCM mời Nam Thư lên làm việc. Chiều 8/8, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Trưởng phòng Báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM làm rõ một số vấn đề liên quan đến buổi gặp gỡ truyền thông của Nam Thư diễn ra vào chiều 5/8. Theo đó, Sở đã gửi giấy mời nữ diễn viên lên làm việc. Sau khi xác định được sự kiện vừa rồi của Nam Thư có phải họp báo hay không, phương án xử lý mới được đưa ra.

Bà Phạm Đắc Mỵ Trân cho biết trường hợp cơ quan, tổ chức, công dân tổ chức họp báo không xin phép là vi phạm quy định. Khi phát hiện vi phạm trong thời gian diễn ra sự kiện, cơ quan chức năng có quyền dừng sự kiện theo quy định của Luật Báo chí và có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Cho thuê trọ không bắt buộc lập doanh nghiệp. Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 8/8, ông Lý Thanh Long, Chánh văn phòng Sở Xây dựng TP.HCM cho biết theo khoản 3, 4 Điều 9 của Luật Kinh doanh bất động sản 2023, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ không phải thành lập doanh nghiệp. Tổ chức, cá nhân cho thuê nhà trọ dưới mức quy mô nhỏ thì không phải tuân thủ các quy định của Luật này nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Ông Long cho biết mức quy mô nhỏ đã được quy định tại Điều 7 Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7 của Chính phủ, tức không thuộc trường hợp phải lập dự án đầu tư; không thuộc trường hợp có giá trị quá 300 tỷ đồng trên một hợp đồng và có số lần giao dịch quá 10 lần trong một năm (trường hợp giao dịch 1 lần trong một năm thì không tính giá trị). Ông khẳng định việc xây dựng nhà ở riêng lẻ có mục đích cho thuê trọ là một hoạt động kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ.

Ôtô, xe tải bốc cháy sau tai nạn kinh hoàng ở TP.HCM. Sau tai nạn liên hoàn ở dốc cầu Phú Mỹ (TP Thủ Đức,TP.HCM) chiều 8/8, một xe tải, hai ôtô và một xe đầu kéo bốc cháy dữ dội khiến người đi đường hốt hoảng. Thông tin ban đầu, khoảng 14h40 cùng ngày, dòng phương tiện nối đuôi di chuyển qua cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 về TP Thủ Đức. Khi vừa đổ dốc cầu Phú Mỹ (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức), các phương tiện này xảy ra va chạm liên hoàn. Vụ tai nạn khiến hai ôtô bị kẹp giữa một xe tải, một xe đầu kéo và bốc cháy dữ dội. Theo hình ảnh từ hiện trường, 3 xe ôtô khác và một xe tải bị hư hỏng, biến dạng nhiều bộ phận nằm cách đó vài mét.

Người dân TP.HCM hối hả đi làm thủ tục đất đai. Biết tin giá đất điều chỉnh sẽ tăng cao, tác động đến các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận và chuyển mục đích sử dụng đất, người dân TP.HCM lo đi làm thủ tục đất đai vì sợ mất tiền tỷ.

Cụ thể, dự thảo quyết định điều chỉnh bảng giá đất năm 2020 do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP.HCM soạn thảo đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân. Theo Sở TN-MT, giá đất mới sau điều chỉnh sẽ tăng phổ biến 3-7 lần so với giá hiện hành, dự kiến áp dụng từ ngày 1/8 nhưng đến nay Sở vẫn đang hoàn tất quy trình lấy ý kiến trước khi trình UBND TP xem xét.

Chưa từng có, sầu riêng ngon nhất thế giới giá rẻ hơn hàng bình dân. Musang King được mệnh danh là sầu riêng ngon nhất thế giới, giá rất đắt đỏ. Khi mới xuất hiện, cơm sầu riêng Musang King đông lạnh có giá 1,4-1,8 triệu đồng/kg, đắt gấp 4-5 lần so với các loại cơm sầu riêng Việt.

Nhưng hiện nay, các đầu mối rao bán hàng nguyên trái với giá chỉ 99.000-160.000 đồng/kg, rẻ hơn cả hai loại sầu có giá bình dân là Ri6 và Monthong. Nguyên nhân là nguồn cung của loại sầu riêng này ngày càng dồi dào, không chỉ ở miền Tây, sầu Musang King xuất hiện trên khắp các vườn ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, một số tỉnh Duyên hải miền Trung

Sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay thương mại vào ngày 2/9/2026. Sáng 8/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai). Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - ACV (UPCoM: ACV) cho biết sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành và chạy thử trước 31/8/2026. Sau đó, sân bay sẽ đón chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 2/9/2026.

The Coffee House đóng cửa hàng ở Cần Thơ, Đà Nẵng. Trong hơn một năm qua, The Coffee House đã đóng hơn 30 cửa hàng trên toàn quốc. Gần đây, chuỗi này đã đóng cửa các chi nhánh sau 6 năm hoạt động tại Cần Thơ. Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng có kế hoạch đóng cửa toàn bộ cửa hàng tại Đà Nẵng sau hơn 7 năm hoạt động. Hiện, The Coffee House tại Đà Nẵng có 3 chi nhánh tại đường Nguyễn Văn Linh, Núi Thành và Triệu Nữ Vương.

Đại diện The Coffee House xác nhận với Tri Thức - Znews về việc đóng cửa các cửa hàng ở thành phố Cần Thơ và sắp tới là Đà Nẵng, theo định hướng kinh doanh.