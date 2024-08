Saigon Expresso: Miu Lê phản hồi thông tin mang thai với Wean Lê

Thông tin mang thai của Miu Lê, bộ ba "Kính vạn hoa" bản điện ảnh lộ diện, có 3 ca tử vong vì mắc bệnh sởi ở TP.HCM... là những thông tin đáng chú ý.

Ngày 13/8/2024

Công bố bộ ba "Kính vạn hoa" điện ảnh. Trưa 12/8, nhà sản xuất Kính vạn hoa bản điện ảnh công bố dàn diễn viên chính trong phim. Cụ thể, ba diễn viên chính đảm nhận vai Quý Ròm, Tiểu Long và Nhỏ Hạnh lần lượt là Hùng Anh, Nhật Linh, Phương Duyên. Theo nhà sản xuất, bộ ba diễn viên đang là học sinh lớp 11, chưa từng đóng phim hay trải qua lớp đào tạo kỹ năng diễn xuất. Kính vạn hoa được chuyển thể từ tập truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do đạo diễn Võ Thanh Hòa cầm trịch, dự kiến phát hành vào tháng 12.

TP.HCM dùng flycam kiểm tra cây xanh sau tai nạn ở công viên Tao Đàn. Sau sự cố cành cây rơi xuống đất tại công viên Tao Đàn, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM đề xuất nhiều giải pháp thu gọn cành nhánh cây có dấu hiệu khiếm khuyết, nguy hiểm.

Công ty Công viên cây xanh TP.HCM cũng sẽ thí điểm neo cáp các cành nhánh cây có kích thước lớn vào thân cây đối với các loại cây sao đen, dầu... và cho phép sử dụng flycam hỗ trợ công tác kiểm tra, đánh giá cây xanh. Việc thực hiện công tác này có sự phối hợp hỗ trợ của các chuyên gia trong lĩnh vực cây xanh.

3 ca mắc sởi tử vong ở TP.HCM. Hơn một tuần nay, số trẻ mắc sởi nhập khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 tăng rất nhanh. Tính đến 12/8, tại khoa đã có 52 trẻ mắc sởi đang điều trị, trong đó nhiều bé chuyển nặng, phải thở oxy.

Bác sĩ Dư Tấn Quy, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết hơn một tháng nay số trẻ mắc bệnh sởi nhập viện bắt đầu tăng nhanh trong khoảng hơn một tuần. Phần lớn trẻ mắc sởi đều chưa được tiêm ngừa và nhập viện trong tình trạng bệnh đã chuyển nặng, có các biến chứng như viêm phổi, viêm ruột, phải thở oxy.

Miu Lê phản hồi thông tin mang thai với Wean Lê. Mới đây, một hình ảnh được cho là Miu Lê và Wean Lê hẹn hò lan truyền trên mạng xã hội. Đáng nói, trong hình ảnh, vòng 2 của Miu Lê được nhận xét là khá lớn, làm dấy lên nghi vấn nữ ca sĩ có bầu. Tuy nhiên, trên trang cá nhân, Miu Lê phủ nhận thông tin mang bầu. Cô viết: “Trời ơi, khổ quá cộng đồng mạng ơi”. Miu Lê cho biết thêm lý do vòng 2 lớn là vì ăn nhiều vào ban đêm. Cùng lúc, quản lý của Miu Lê cho biết: “Miu Lê không có bầu, chắc là do mập thôi”.

Nhà sản xuất “Anh trai vượt ngàn chông gai” đi vay gần 190 tỷ đồng . CTCP Tập đoàn Yeah1 mới đây đã thông báo vay vốn từ một số cá nhân để tăng cường nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Yeah1 vay gần 190 tỷ đồng từ các cá nhân bao gồm bà Nguyễn Hải Tường Vi (hơn 54,7 tỷ đồng ), ông Võ Xuân Huy ( 55,6 tỷ đồng ) và bà Vũ Thị Tuyết Vân (hơn 79 tỷ đồng ).

"Anh trai vượt ngàn chông gai" đang là chương trình được quan tâm với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ tên tuổi như Tự Long, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Soobin Hoàng Sơn... Kịch bản chương trình được Yeah1 mua bản quyền từ "Call me by fire" của đài Mango, Trung Quốc.

TP.HCM mưa lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, TP.HCM ngày 13/8 nắng vào sáng sớm và có mưa sau đó. Nhiệt độ ban ngày của thành phố trong khoảng 33-34 độ C, tăng 1 độ so với hôm trước. Tối và đêm, khu vực TP.HCM vẫn có mưa rào, dông rải rác và có nhiều mây. Nhiệt độ dao động trong khoảng 26-28 độ, tăng 1 độ so với đêm trước đó.