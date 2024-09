Saigon Expresso: Dễ dàng mua vé bay 'giờ chót' dịp lễ 2/9

Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng dịp nghỉ lễ, khách sạn ở Măng Đen cháy phòng, TP.HCM nhiều đợt mưa trong tháng 9... là những thông tin đáng chú ý trong ngày 2/9.

Ngày 2/9/2024

Tháng 9, TP.HCM có nhiều đợt mưa. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo TP.HCM khả năng có những đợt mưa diện rộng với một vài nơi có mưa lớn kéo dài 5-7 ngày trong tháng 9. Dự báo, có thể xuất hiện 1-2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Thời kỳ giữa tháng (từ 11-20/9), khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam dải hội tụ nhiệt đới và chịu sự chi phối của gió mùa tây nam cường độ trung bình đến mạnh. Khả năng có bão hoặc ATNĐ hoạt động trên khu vực bắc hoặc giữa Biển Đông. Áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ, hoạt động khá mạnh.

Sân bay thông thoáng, còn nhiều vé 'giờ chót' dịp lễ 2/9. Theo khảo sát sáng 1/9, vé máy bay khứ hồi "giờ chót" từ TP.HCM đến nhiều địa điểm du lịch đang ở mức tương đồng với giá vé đặt trước cách đây 2 tuần. Hành khách thay đổi kế hoạch chơi lễ vào phút cuối vẫn dễ dàng mua được vé.

Trong ngày đầu nghỉ lễ, một số chuyến bay bị ảnh hưởng lịch trình vì thời tiết xấu như chuyến từ TP.HCM đi Thanh Hoá, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Chu Lai, Hà Nội bị trễ. Ngoài ra, 6 chuyến bay khác từ Hà Nội, Quảng Châu, Jakarta... tới TP.HCM cũng phải bay chờ thêm một thời gian mới có thể hạ cánh tại Tân Sơn Nhất.

Măng Đen 'cháy phòng' chỉ sau 2 ngày nghỉ lễ dịp 2/9. Thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum) ghi nhận lượng khách du lịch tăng kỷ lục, tất cả khách sạn đều "cháy phòng" sau 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. UBND huyện Kon Plông cho biết, dự kiến có khoảng 30.000 lượt du khách đến với thị trấn Măng Đen trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khách 2/9. Thị trấn Măng Đen có khoảng 1.300 phòng lưu trú đều đã được đặt kín.

Thông tin mới vụ trạm biến áp cháy làm 100.000 người bị ảnh hưởng. Theo công an, khoảng 21h30 ngày 31/8, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Cai Lậy (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tiền Giang) nhận tin báo về vụ cháy xảy ra tại Trạm biến áp 220 KV Cai Lậy (phường 5, thị xã Cai Lậy). Đến 22h55 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Cảnh sát tiếp tục thực hiện các biện pháp làm mát để dập tắt hoàn toàn đám cháy và phân công lực lượng ứng trực tại hiện trường nhằm kịp thời xử lý nếu có sự cố cháy phát sinh.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiệt hại 2 máy biến áp. Theo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, thông tin ban đầu là, đã xảy ra sét đánh vào đầu trụ cáp ngầm 22kV phía ngoài trạm sau đó lan truyền vào trạm biến áp Cai Lậy gây sự cố MBA 110kV của trạm biến áp Cai Lậy. Thời điểm này, khu vực trên xảy ra mưa lớn, giông sét.

Độc lạ căn nhà 4 mặt tiền giữa đường Hà Nội. Sau khi dự án Đường vành đai 2 được đầu tư cải tạo, mở rộng, trên phố Đại La (Hà Nội), phần lớn ngôi nhà bình thường nằm trong ngõ nhỏ nay bỗng trở thành nhà mặt phố. Trong đó, nổi bật là căn nhà 4 mặt tiền cạnh ngõ 128C Đại La, được chủ nhà sửa sang lại và cho thuê kinh doanh. Ngôi nhà xây 3 tầng có chiều cao hơn 10 m, diện tích chưa đến 20 m2. Nhà có 5 cạnh theo hình ngũ giác, khó có thể xác định được đâu là hướng chính của căn nhà.