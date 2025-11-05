Saigon Co.op san sẻ cùng người dân miền Trung trước bão Kalmaegi

Những nỗ lực này không chỉ thể hiện vai trò tiên phong của Saigon Co.op trong bình ổn thị trường và đảm bảo an sinh xã hội, mà còn khẳng định bản sắc nhân văn sâu sắc của một thương hiệu Việt vì cộng đồng. Trong suốt hơn 3 thập kỷ, Saigon Co.op luôn xem việc phục vụ người dân và chăm lo cho chính đội ngũ của mình là hai sứ mệnh song hành. Dù trong mưa bão hay giữa giai đoạn khó khăn nhất, các siêu thị và cửa hàng vẫn sáng đèn, cán bộ nhân viên vẫn túc trực tận tâm để từng gói mì, chai nước, bó rau được đến tay bà con kịp thời - để không một ai bị bỏ lại phía sau.