Sai lầm siêu tốn điện với ấm đun nước siêu tốc

Ấm đun siêu tốc chỉ mất vài phút để làm sôi nước, nhưng vẫn có thể trở thành thiết bị tiêu tốn điện năng nếu chọn sai dung tích, công suất hoặc sử dụng chưa đúng cách.

Ấm đun nước siêu tốc là thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, nhưng cách lựa chọn và sử dụng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lượng điện tiêu thụ. Ảnh: Shutterstock.

Ấm đun siêu tốc là thiết bị gia dụng xuất hiện gần như ở mọi gia đình. Nhờ khả năng đun sôi nước nhanh và tính năng tự ngắt khi đạt nhiệt độ cần thiết, thiết bị này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian chuẩn bị đồ uống hay nấu nướng hàng ngày.

Tuy nhiên, nếu lựa chọn hoặc sử dụng không phù hợp, lượng điện tiêu thụ có thể cao hơn mức cần thiết.

Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng điện tiết kiệm của EVN, ấm đun siêu tốc có công suất khá lớn, phổ biến từ 600-1.500 W. Đơn vị này khuyến nghị gia đình khoảng hai người chỉ cần lựa chọn ấm có dung tích dưới 1,5 lít. Với hộ từ 2-4 người, các mẫu ấm trên 1,5 lít sẽ phù hợp hơn.

Ngoài ấm đun siêu tốc thông thường, thị trường hiện còn có bình đun nước nóng giữ nhiệt. Mỗi loại phục vụ một nhu cầu khác nhau. Ấm siêu tốc phù hợp với những gia đình chỉ cần đun nước trong thời gian ngắn rồi rót ra sử dụng. Trong khi đó, bình đun nước nóng có thể duy trì nhiệt độ trong thời gian dài, thích hợp với gia đình thường xuyên cần nước nóng để pha trà, pha sữa hoặc sử dụng nhiều lần trong ngày.

Người dùng cũng nên chú ý đến chất liệu sản phẩm. Các mẫu làm từ inox, thủy tinh hoặc vật liệu chịu nhiệt chất lượng cao thường có độ bền tốt hơn và dễ vệ sinh hơn trong quá trình sử dụng.

Chất liệu thân và ruột ấm ảnh hưởng đến độ bền, khả năng giữ nhiệt cũng như mức độ an toàn trong quá trình sử dụng lâu dài. Ảnh: Shutterstock.

Một yếu tố khác thường được quan tâm là công suất. Công suất càng lớn, thời gian đun nước càng ngắn. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa thiết bị sẽ tiết kiệm điện hơn trong mọi trường hợp. Thay vì chỉ nhìn vào thông số công suất, người dùng nên cân nhắc giữa tốc độ đun, dung tích và nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình.

Bên cạnh việc lựa chọn sản phẩm phù hợp, cách sử dụng hàng ngày cũng ảnh hưởng trực tiếp đến lượng điện tiêu thụ.

EVN khuyến nghị người dùng chỉ nên đun đúng lượng nước cần thiết. Việc đun đầy ấm trong khi chỉ sử dụng một phần không chỉ làm tăng điện năng tiêu thụ mà còn khiến thiết bị phải hoạt động lâu hơn.

Khi đun nước, cần đậy kín nắp ấm để hạn chế thất thoát nhiệt. Đây là thao tác đơn giản nhưng giúp nước đạt điểm sôi nhanh hơn và giảm thời gian vận hành của thiết bị.

Một lưu ý khác là không nên đặt ấm ở vị trí có luồng gió mạnh từ quạt hoặc điều hòa thổi trực tiếp. Luồng không khí lạnh có thể làm tăng thất thoát nhiệt, khiến ấm cần nhiều thời gian hơn để đun sôi nước.

Người dùng cũng nên vệ sinh ấm định kỳ để loại bỏ lớp cặn bám dưới đáy. Theo EVN, các mảng cặn tích tụ lâu ngày làm giảm hiệu quả truyền nhiệt, khiến thiết bị phải tiêu thụ nhiều điện hơn để đạt cùng một mức nhiệt độ.

Vệ sinh cặn bám định kỳ giúp tăng hiệu quả truyền nhiệt, rút ngắn thời gian đun sôi và hạn chế điện năng lãng phí. Ảnh: Shutterstock.

Ngoài ra, không nên đun nước liên tục nhiều lần trong thời gian ngắn. Việc vận hành liên tục khiến bộ phận gia nhiệt nóng lên quá mức, ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Dù là thiết bị có thời gian sử dụng ngắn trong mỗi lần hoạt động, ấm đun siêu tốc vẫn góp phần đáng kể vào lượng điện năng tiêu thụ của gia đình. Chọn đúng dung tích, đun đúng lượng nước cần dùng và duy trì thói quen vệ sinh thường xuyên là những cách đơn giản giúp giảm chi phí điện mà không ảnh hưởng đến sự tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.