Sai lầm phòng ngự gây phẫn nộ của Malacia

Pha kèm người thiếu phương hướng của Tyrell Malacia ở bàn thua phút cuối khiến Manchester United trả giá và tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ.

Highlights Newcastle 2-1 MU Rạng sáng 5/3, Newcastle dù chơi thiếu người vẫn bản lĩnh đánh bại Manchester United ở vòng 29 Premier League.

Rạng sáng 5/3 ở vòng 29 Premier League, Manchester United rời St James’ Park với thất bại 1-2 sau khoảnh khắc phòng ngự lỏng lẻo ở bàn thua quyết định.

Tình huống diễn ra khi Newcastle tổ chức phản công bên cánh phải, William Osula nỗ lực giữ bóng ở lại trong sân rồi có pha đi bóng kỹ thuật thẳng vào trong. Chỉ một vài động tác cơ bản, anh dễ dàng đánh lừa Tyrell Malacia rồi tung cú sút hoàn hảo ấn định chiến thắng 2-1.

Rõ ràng đó là pha bóng đẳng cấp của Osula, nhưng cách Malacia phòng ngự khiến CĐV MU ngao ngán. Cầu thủ người Hà Lan không áp sát Osula rồi tự mình xoay người qua hướng ngược lại hoàn toàn với đà di chuyển của đối thủ. Chỉ một tích tắc, Malacia tự loại mình ra khỏi pha tranh chấp.

Trên nền tảng X, nhiều cổ động viên Manchester United tỏ rõ sự thất vọng. Có ý kiến cho rằng Malacia không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ở những thời điểm quyết định.

Một số đặt câu hỏi vì sao anh không chủ động cắt đường di chuyển của đối thủ thay vì chỉ lùi về phòng ngự thụ động. Thậm chí, vài người kêu gọi ban huấn luyện không tiếp tục sử dụng hậu vệ người Hà Lan.

Tuy nhiên, luồng quan điểm khác cho rằng việc quy trách nhiệm hoàn toàn cho Malacia là thiếu công bằng. Có người nhấn mạnh anh không được thi đấu thường xuyên và chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Một số cổ động viên chỉ ra hệ thống phòng ngự chung mới là vấn đề, thậm chí nhắc đến vai trò của các đồng đội ở pha bóng đó.

Dù ý kiến trái chiều, có một thực tế không thay đổi là sai lầm cá nhân ở thời điểm nhạy cảm khiến MU mất điểm. Trong cuộc đua khốc liệt của Premier League, một khoảnh khắc thiếu tập trung có thể xóa sạch nỗ lực suốt 90 phút.

Càng về cuối mùa, MU không còn nhiều khoảng trống cho những sai lầm tương tự nếu muốn duy trì tham vọng giành vé dự Champions League của mình.

