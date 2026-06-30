Sai lầm khi dán màn hình điện thoại

Miếng dán nhựa có thể giúp hạn chế trầy xước, nhưng gần như không bảo vệ màn hình khi điện thoại rơi. Trong nhiều trường hợp, kính cường lực vẫn là lựa chọn đáng đầu tư hơn.

Miếng dán nhựa và kính cường lực có mức giá chênh lệch không lớn, nhưng khả năng bảo vệ màn hình khi xảy ra va đập lại khác biệt đáng kể. Ảnh: Snakehive.

Miếng dán màn hình là phụ kiện gần như được mua cùng lúc với điện thoại mới. Tuy nhiên, không phải loại miếng dán nào cũng mang lại hiệu quả bảo vệ như nhau. Dù có giá thành rẻ và mỏng nhẹ, miếng dán nhựa chỉ phù hợp để hạn chế trầy xước trong quá trình sử dụng hàng ngày, trong khi khả năng chống va đập gần như rất hạn chế.

Theo trang công nghệ Android Authority, film nhựa PET hoặc TPU vẫn có thể bảo vệ màn hình khỏi các vết xước nhỏ do chìa khóa, đồng xu hoặc bụi bẩn gây ra. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là giảm nguy cơ nứt vỡ khi điện thoại rơi, kính cường lực vẫn là lựa chọn hiệu quả hơn nhờ khả năng hấp thụ lực tác động tốt hơn.

Trên thị trường hiện nay, miếng dán màn hình chủ yếu được chia thành hai nhóm: màng nhựa (PET hoặc TPU) và kính cường lực. Miếng dán nhựa thường có giá chỉ từ 10.000-30.000 đồng, trong khi kính cường lực chất lượng dao động quanh 100.000 đồng hoặc cao hơn tùy thương hiệu và công nghệ đi kèm.

Miếng dán nhựa chủ yếu giúp hạn chế trầy xước, nhưng gần như không có khả năng bảo vệ màn hình khi điện thoại rơi hoặc va đập mạnh. Ảnh: Shutterstock.

Khoảng chênh lệch này khiến nhiều người ưu tiên lựa chọn miếng dán nhựa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chỉ là lợi thế trước mắt.

Theo Corning, hãng sản xuất Gorilla Glass cho nhiều mẫu smartphone cao cấp, kính cường lực được tăng độ bền thông qua quá trình gia cường hóa học. Công nghệ này giúp bề mặt kính chịu lực tốt hơn, giảm nguy cơ nứt vỡ khi xảy ra va đập so với kính thông thường.

Đối với kính cường lực dùng để bảo vệ màn hình, nguyên lý cũng tương tự. Khi điện thoại rơi, lớp kính bên ngoài được thiết kế để hấp thụ và phân tán lực tác động, chấp nhận nứt vỡ nhằm bảo vệ màn hình gốc phía dưới.

Không chỉ khác biệt về khả năng chống va đập, hai loại miếng dán cũng có tuổi thọ rất khác nhau.

Miếng dán nhựa thường nhanh bị trầy, mờ đục hoặc bong mép sau một thời gian sử dụng. Người dùng phải thay mới nhiều lần để duy trì trải nghiệm hiển thị, khiến tổng chi phí cộng dồn cao hơn so với dự tính ban đầu.

Trong khi đó, kính cường lực có thể duy trì độ trong suốt và cảm giác vuốt gần với màn hình gốc thật hơn. Theo Android Authority, nhiều sản phẩm còn được phủ lớp chống bám dầu, giúp hạn chế dấu vân tay và giữ bề mặt màn hình sạch hơn trong quá trình sử dụng.

Một ưu điểm khác là việc dán kính cường lực hiện cũng đơn giản hơn. Nhiều nhà sản xuất cung cấp khung căn chỉnh hoặc bộ dụng cụ hỗ trợ, giúp người dùng tự dán tại nhà với độ chính xác cao hơn, hạn chế tình trạng lệch hoặc xuất hiện bọt khí thường gặp ở các loại film nhựa.

Dù các mẫu smartphone hiện nay đều được trang bị kính bảo vệ như Gorilla Glass Victus hay Ceramic Shield, các chuyên gia vẫn khuyến nghị sử dụng thêm kính cường lực nếu người dùng thường xuyên làm rơi máy hoặc muốn giảm chi phí sửa chữa.