Nếu chưa có tiền đổi điện thoại, đây là cách kéo dài tuổi thọ

Thay vì nâng cấp thường xuyên, người dùng có thể kéo dài tuổi thọ smartphone với vài thao tác đơn giản.

Người dùng không cần đổi điện thoại nếu biết cách kéo dài tuổi thọ máy cũ. Ảnh: New York Times.

Các hãng smartphone thường ra mắt sản phẩm mới mỗi năm. Dù vài thế hệ chỉ được nâng cấp nhỏ giọt, điều đó vẫn đủ kích thích người dùng đổi máy.

Khách hàng có thể đắn đo khi điện thoại cũ vẫn hoạt động tốt. Theo dữ liệu từ Consumer Affairs, tần suất đổi điện thoại mới thường diễn ra mỗi 2-3 năm.

Thay vì đổi điện thoại hàng năm, New York Times cho biết việc kéo dài thời gian sử dụng máy có thể giúp giảm rác thải điện tử và tiết kiệm chi phí. Đây là một số giải pháp đơn giản để smartphone sử dụng được lâu nhất có thể.

Chú trọng thời lượng pin

Chăm sóc pin là một trong những yếu tố giúp tăng tuổi thọ điện thoại. Người dùng cần tránh để máy ở môi trường quá nóng hoặc lạnh, đồng thời điều chỉnh thói quen sạc pin.

Các hãng phổ biến như Apple, Google và Samsung khuyến nghị giữ điện thoại ở nhiệt độ lý tưởng (16,6-22,2 độ C). Môi trường dưới 0 độ C hoặc trên 35 độ C đều có thể gây hại cho pin. Thiết bị thậm chí tự tắt nguồn nếu quá nhiệt.

Người dùng cũng nên hạn chế sạc điện thoại đến 100%. Thói quen này có thể đẩy nhanh tình trạng chai pin, khiến thời lượng sử dụng giảm.

Kent Griffith, giáo sư hóa học và hóa sinh tại Đại học California, San Diego, cho rằng duy trì pin trong khoảng 20-80% hoặc 0-80% có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ thiết bị.

Tối ưu thời lượng pin và thay đổi thói quen sạc có thể giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị. Ảnh: New York Times.

Trên thực tế, người dùng không cần canh giờ rút sạc. Một số model mới từ Apple, Samsung hay Google đều có tính năng giới hạn sạc ở 80%.

Người dùng iPhone 15 trở lên có thể bật tính năng này bằng cách vào Cài đặt > Pin > Sạc > Kéo thanh trượt về 80%. Các mẫu Samsung Galaxy cũng có tùy chọn tương tự, trong khi Google Pixel tích hợp AI làm chậm quá trình sạc dựa trên thói quen sử dụng.

Nhược điểm khi giới hạn ở 80% là thời lượng sử dụng giữa mỗi lần sạc sẽ nhanh hơn. Do đó, giảm độ sáng màn hình, bật chế độ tối và rút ngắn thời gian tắt màn hình có thể giúp ích.

Nếu nhận thấy thời lượng sử dụng giảm, hãy hạn chế bật liên tục các app cần GPS như Strava hay Google Maps. Kích hoạt chế độ tiết kiệm pin cũng có thể kéo dài thời gian sử dụng. Ngoài ra, nên trang bị sạc dự phòng để giảm nỗi lo máy hết pin trong lúc di chuyển.

Người dùng có thể kiểm tra tình trạng pin trong phần cài đặt thiết bị. Phần dung lượng tối đa hiển thị khả năng tích điện so với khi mới xuất xưởng. Con số này càng gần 100% đồng nghĩa tuổi thọ pin vẫn tốt.

Bảo vệ và làm sạch máy

Hầu hết smartphone hiện nay trang bị khả năng kháng nước, nguy cơ hư hỏng do rơi vào nước khá thấp. Một số mẫu còn có tính năng chống trầy xước, rơi vỡ tốt hơn.

Tuy vậy, người dùng vẫn nên trang bị thêm kính cường lực và ốp lưng. Các phụ kiện này giúp giảm nguy cơ nứt vỡ màn hình, móp méo và hư hỏng khác. Điện thoại giữ được ngoại hình đẹp sẽ có giá trị cao hơn khi bán lại.

Về việc giữ vệ sinh, ngoài thói quen lau sạch màn hình mỗi ngày, nên chú ý cổng sạc và màng loa. Bụi tích tụ lâu ngày có thể ảnh hưởng đến sạc pin hoặc nhiều vấn đề khác.

Thao tác vệ sinh điện thoại chỉ mất vài phút. Ảnh: New York Times.

Thao tác vệ sinh điện thoại khá đơn giản và chỉ mất vài phút. Các dụng cụ cần thiết gồm vải microfiber, nước rửa chén, một que tăm và khăn giấy tẩm cồn 70%.

Đầu tiên, lau sạch điện thoại bằng khăn mềm để loại bỏ dấu vân tay hoặc vết bẩn cơ bản. Nếu vẫn còn mảng bám, thử dùng khăn microfiber thấm nước xà phòng ấm, cách này có thể giúp loại bỏ vết bẩn cứng đầu.

Tiếp theo, dùng khăn microfiber tẩm cồn (hoặc dung dịch khử trùng). Điều này giúp tiêu diệt hầu hết vi trùng trên bề mặt điện thoại.

Nếu nhận thấy thiết bị sạc chậm, nguyên nhân có thể đến từ bụi bẩn hoặc xơ vải kẹt trong cổng sạc. Trong trường hợp này, nên dùng tăm xỉa răng lấy hết xơ vải, tránh làm trầy xước hoặc hỏng điểm tiếp xúc.

Các hãng smartphone đều khuyến cáo không nên xịt trực tiếp dung dịch vệ sinh lên điện thoại. Thay vào đó, hãy làm ướt khăn rồi lau sạch máy. Ngoài ra, không được sử dụng bình xịt khí nén hoặc thuốc tẩy.

Cập nhật phần mềm, giải phóng bộ nhớ

Theo New York Times, cập nhật phần mềm điện thoại thường xuyên có thể bổ sung tính năng mang đến cảm giác mới mẻ. Tuy nhiên, hành động này còn giúp bảo vệ máy trước các nguy cơ bảo mật.

“Nếu sử dụng thiết bị cũ và không còn nhận cập nhật bảo mật, bạn sẽ có nguy cơ bị tấn công. Không chạy hệ điều hành mới, sản phẩm thậm chí không thể tải các phiên bản ứng dụng tốt và an toàn hơn”, cây viết Max Eddy từ New York Times cho biết.

Màn hình nâng cấp iOS trên iPhone. Ảnh: CNET.

Apple thường phát hành bản vá bảo mật cho iPhone theo chu kỳ 4-6 tuần, trong khi Google cập nhật thiết bị Android hàng tháng.

Dung lượng lưu trữ cũng ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu năng tổng thể. Theo tác giả Joel Santo Domingo, bộ nhớ quá ít khiến điện thoại vất vả hơn khi xử lý một số tác vụ, dẫn đến quá tải CPU và RAM.

Để ngăn chặn điều này, người dùng nên sao lưu càng nhiều nhạc, ảnh và video càng tốt. Với ảnh và video, có thể chọn các dịch vụ đám mây như iCloud hoặc Google Drive. Ngoài ra, dọn dẹp album định kỳ cũng có thể giúp lấy lại dung lượng lưu trữ.

Sửa máy cũ trước khi nghĩ đến nâng cấp

Nhiều người chọn mua các gói bảo hiểm để giảm chi phí sửa chữa điện thoại. Nếu không có bảo hiểm, giá thay thế một số linh kiện, chẳng hạn như màn hình, sẽ rất đắt.

Nếu làm rơi iPhone và màn hình bị nứt, Apple thu 130- 380 USD tùy thế hệ để thay linh kiện này. Với gói bảo hiểm AppleCare+, chi phí có thể giảm còn 30 USD .

Trong trường hợp cần thay pin, chi phí nếu không có bảo hiểm là 70- 200 USD tùy model. Với gói bảo hiểm, Apple sẽ thay miễn phí.

Nhìn chung, người dùng nên ưu tiên sửa chữa linh kiện hư hỏng thay vì vội nâng cấp thiết bị. Việc thay điện thoại sau mỗi 2 năm không quá cần thiết nếu biết cách bảo quản máy.