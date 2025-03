Sách về AI được giới xuất bản chú ý

Theo đại diện của đơn vị giao dịch bản quyền quốc tế ANA, bên cạnh những dòng sách dự báo về trí tuệ nhân tạo, sách AI bói toán cũng được chú ý.

Một số tác phẩm nổi bật của nhà xuất bản Đại học Oxford (Anh), trong đó có cuốn sách nổi bật How to think about AI. Ảnh: Hoàng Thị Vân

Theo bà Hoàng Thanh Vân, Giám đốc ANA - đơn vị giao dịch bản quyền quốc tế có trụ sở tại Hà Nội - sự quan tâm đối với chủ đề AI tại Hội sách London 2025 đang gia tăng đáng kể.

“Tôi đã có một danh sách tác phẩm về AI đang được quan tâm, chúng bao gồm các cuốn: How AI Will Change Your Life, The Handover, AI Valley, How AI Can Help You, How to think about AI... Thậm chí có cả những sách vui về ứng dụng AI trong huyền học, bói toán”, đại diện ANA chia sẻ từ Hội sách London 2025.

Trong số các tác phẩm đáng chú ý, AI Valley của nhà báo từng đoạt giải Pulitzer Gary Rivlin mang đến một cái nhìn toàn cảnh về cuộc chạy đua AI ở Thung lũng Silicon. Cuốn sách hé lộ cách các nhà sáng lập startup và quỹ đầu tư mạo hiểm va chạm với những gã khổng lồ công nghệ như Google, Microsoft để giành lợi thế trong cuộc cách mạng công nghệ lớn nhất kể từ thời kỳ bùng nổ Internet. Với các nhân vật nổi bật như Reid Hoffman - nhà sáng lập LinkedIn, Sam Altman - đồng sáng lập OpenAI hay Mustafa Suleyman - đồng sáng lập DeepMind, AI Valley là một hành trình đầy kịch tính, đưa độc giả vào trung tâm của những quyết định chiến lược và sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành AI.

Không khí náo nhiệt tại gian hàng của Nhà xuất bản Bloomsbury ở Hội sách London 2025. Ảnh: Hoàng Thị Vân.

Một góc nhìn khác về AI đến từ tác phẩm How AI Will Change Your Life của Patrick Dixon, nhà tương lai học hàng đầu từng tư vấn cho nhiều tập đoàn lớn như Google, Microsoft, IBM. Cuốn sách phân tích những tác động sâu rộng của AI đối với mọi lĩnh vực, từ y tế, giáo dục đến an ninh mạng và việc làm.

Tác giả đặt ra những câu hỏi quan trọng: Liệu AI có trở nên mạnh mẽ hơn cả chính phủ? Nó có thể định hình lại nền tảng sự sống trên Trái đất? Với cách tiếp cận thực tiễn, nhà khoa học Dixon cung cấp những lời khuyên giúp cá nhân và doanh nghiệp thích ứng với kỷ nguyên AI.

Bên cạnh đó, The Handover của tác giả David Runciman mang đến một quan điểm mang tính triết học và lịch sử hơn. Theo ông, AI không phải là công nghệ đầu tiên con người trao quyền kiểm soát cuộc sống của mình. Các quốc gia và tập đoàn từ lâu đã hoạt động như những “tác nhân nhân tạo”, ra quyết định và chịu trách nhiệm thay con người.

Runciman lập luận rằng thế kỷ 21 sẽ chứng kiến cuộc chiến ngày càng gay gắt giữa các chính phủ và tập đoàn trong việc giành quyền kiểm soát AI. Cuốn sách mở ra một cách tiếp cận mới, giúp độc giả nhìn nhận AI là một phần của tiến trình lịch sử dài lâu.

Trước đó, theo dự báo của các đơn vị sách, chủ đề AI sẽ có sức hút lớn đối với lượng lớn độc giả, kể cả bạn đọc phổ thông hay chuyên gia. Ngay từ đầu năm 2025, một số tác phẩm nổi bật về chủ đề AI đã ra mắt như Bá chủ AI, bộ sách Ứng dụng AI...