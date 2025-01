Sách 'Thư cho em' liên tục bị làm giả

Theo chia sẻ từ đại diện công ty Nhã Nam, tác phẩm "Thư cho em" tiếp tục bị làm giả bởi các đối tượng in lậu.

Phân biệt sách thật và giả. Ảnh: Nhã Nam.

Tác phẩm Thư cho em của tác giả Hoàng Nam Tiến gần đây tiếp tục trở thành mục tiêu của các đối tượng in lậu. Đại diện đơn vị phát hành đã lên tiếng cảnh báo độc giả về tình trạng này, đồng thời cung cấp các đặc điểm để phân biệt bản thật và bản giả. Theo đó, bản in lậu có dấu hiệu khác biệt rõ ràng ở bìa gấp 2 với cách dàn chữ, co chữ không chuẩn xác và màu in lem. Các phần bìa còn lại của bản giả cũng bị tối màu hơn so với bản chính thức.

Trước đó, ngày 24/4/2024, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy từ Nhã Nam đã thông báo trên trang cá nhân về trường hợp một độc giả mua nhầm bản giả và kêu gọi mọi người cẩn thận khi tìm mua cuốn sách.

Với số lượng phát hành hơn 30.000 bản, Thư cho em đã chiếm được tình cảm lớn từ độc giả nhờ câu chuyện tình yêu vượt thời gian của thiếu tướng Hoàng Đan và vợ ông, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị An Vinh.

Cuốn sách tái hiện hành trình tình yêu giữa những thời khắc lịch sử quan trọng, từ chiến thắng Điện Biên Phủ (1954), trận Khe Sanh (1968), đến Đại thắng mùa xuân (1975) và cuộc chiến biên giới phía Bắc (1979). Những lá thư mà họ trao nhau không chỉ băng qua khói lửa chiến tranh mà còn mang theo cả tâm tư, tình cảm, giúp duy trì mối liên kết sâu sắc giữa hai người.

Qua tác phẩm Thư cho em, tác giả Hoàng Nam Tiến đã tái hiện một một thời kỳ anh hùng, nơi tình yêu và lý tưởng sống hòa quyện, vừa bi tráng vừa lãng mạn. Tác phẩm là lời nhắn nhủ về giá trị của tình yêu, gia đình và lòng kiên cường vượt qua những thử thách khắc nghiệt của lịch sử.