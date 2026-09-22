Sách hay phù hợp đọc mùa Trung Thu

Trong cuốn Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu, một thế giới thơ mộng ở nông trại mở ra. Mỗi nhân vật trong thế giới này đều có sự “kỳ lạ” riêng: Một đội Siêu Vịt Trừ Sâu, một con dơi muốn gia nhập đội Siêu Vịt, một con dơi thức vào ban ngày, không sợ ánh sáng,... PGS.TS, nhà phê bình Ngô Văn Giá đã nhận xét tác phẩm “kết hợp được sự hồn nhiên trẻ thơ và cái sâu sa nhân tính”. Tác phẩm đoạt giải Khát vọng Dế mèn năm 2025. Ảnh: NXB Kim Đồng.
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Cuốn sách kể câu chuyện xoay quanh nhân vật Biết Điều - một chú robot không hoàn hảo, cũng không mạnh mẽ hay siêu việt, mà giống một đứa trẻ đang học cách lớn lên. Tiến sĩ Đại học Harvard, tác giả Lê Anh Vinh chia sẻ ông viết cuốn sách cho các bạn nhỏ, những người đang học cách hiểu mình và hiểu thế giới, cũng là viết cho người lớn, những ai đã từng là trẻ con. "Được là chính mình, cho dù khác biệt, luôn là điều đáng để chúng ta cố gắng", tác giả viết trong lời giới thiệu. Ảnh: NXB Kim Đồng.
Khu vườn bí mật là tác phẩm thiếu nhi kinh điển về quá trình trưởng thành, về tình bạn, thiên nhiên và hành trình chữa lành. Tác phẩm kể về Mary Lennox - cô bé mồ côi được đưa về sống tại một trang viên rộng lớn ở Yorkshire. Tại đây, Mary tình cờ phát hiện một khu vườn bí mật đã bị bỏ quên suốt nhiều năm. Phiên bản tiếng Việt mới của Crabit Kidbooks có phần minh họa của họa sĩ Inga Moore. Ảnh: Crabit Kidbooks.
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Tác phẩm 100 cái chân của tác giả Nguyễn Ngọc Thuần là một truyện ngụ ngôn về lòng trắc ẩn và sự hy sinh trong thế giới thiên nhiên khắc nghiệt. Ở một khu rừng hạn hán, muôn loài vật lộn để tồn tại, một con Rít xuất hiện với 100 cái chân. Con vật lần lượt chia từng cái chân của mình cho những loài vật khác nhau để cứu sống chúng. Tác phẩm được viết dưới hình thức đồng thoại. Tác giả từng chia sẻ: "Tôi thấy mình giống như con Rít trong câu chuyện: muốn tri ân với dòng sông, muốn sẻ chia cánh rừng, với quê hương dưới tán lá, với nơi nương tựa là những đứa trẻ". Ảnh: NXB Trẻ.
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Hai cuốn sách Ngàn mùa hoa - Nét đẹp quê hương và Ngàn mùa hoa - Nét đẹp thiên nhiên của cố nhà văn Băng Sơn gồm những bài tản văn nhẹ nhàng, giản dị, không chỉ giúp bạn đọc nhỏ tuổi cảm nhận được nét đẹp của thiên nhiên mà còn cảm nhận được nét bình yên của nông thôn xưa. Tác giả đưa người đọc trở lại làng quê xưa với đủ âm thanh, hình ảnh và sắc màu sống động, nhìn ngắm lại làng quê Việt những năm 1970, 1980 của thế kỷ trước. Qua những trang sách, nhà văn Băng Sơn muốn gửi gắm nỗi nhớ niềm thương về nơi ông đã sinh ra và lớn lên, nơi có những kỷ niệm bên gia đình. Ảnh: Tiệm sách Những vì sao.
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Đồi thỏ là tác phẩm văn học kinh điển, kể về hành trình phiêu lưu đi tìm ngôi nhà mới của những con thỏ. Trên hành trình đó, những chú thỏ liên tục phải đối mặt với kẻ thù, đánh nhau với chính đồng loại của mình để bảo vệ mái ấm. Đồi thỏ thành công vang dội với bạn đọc mọi lứa tuổi, được nhận Huy chương Carnegie và giải thưởng Guardian cho thể loại tiểu thuyết viết cho thiếu nhi (1972), được nhà xuất bản Penguin công bố là cuốn sách đứng thứ hai trong danh sách bán chạy nhất mọi thời đại (1985), có tên trong danh sách 100 cuốn sách của mọi thời đại (2003), 100 cuốn sách giá trị nhất (2007) do BBC và trang web worldbookday bầu chọn. Ảnh: Thanh Hoa.
Không dịp nào phù hợp hơn Trung Thu để gia đình cùng đọc truyện đồng thoại. Một miếng trăng non là cuốn sách nằm trong series sách "Bốn mùa lễ hội" của đơn vị phát hành. Từ trước đến nay, các tác phẩm văn học thiếu nhi không thiếu những hình tượng ông trăng độc đáo qua lăng kính trẻ thơ, và cuốn sách này cũng là một trong số đó khi ví ông trăng như một miếng bánh ngon lành treo lơ lửng giữa bầu trời. Bạn đọc được theo nhân vật chính trên con đường phiêu lưu khám phá mùa thu nhiều bất ngờ. Cuốn sách có nội dung nhẹ nhàng, dung lượng phù hợp để gia đình đọc vào dịp Trung Thu. Ảnh: Báo Người Hà Nội.
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