Sách hay phù hợp đọc mùa Trung Thu

Cuốn sách kể câu chuyện xoay quanh nhân vật Biết Điều - một chú robot không hoàn hảo, cũng không mạnh mẽ hay siêu việt, mà giống một đứa trẻ đang học cách lớn lên. Tiến sĩ Đại học Harvard, tác giả Lê Anh Vinh chia sẻ ông viết cuốn sách cho các bạn nhỏ, những người đang học cách hiểu mình và hiểu thế giới, cũng là viết cho người lớn, những ai đã từng là trẻ con. "Được là chính mình, cho dù khác biệt, luôn là điều đáng để chúng ta cố gắng", tác giả viết trong lời giới thiệu. Ảnh: NXB Kim Đồng.