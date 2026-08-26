Thúc đẩy 'Bình dân học vụ số' tại thư viện điện tử phường

Thư viện điện tử phường Tân Thới Hiệp mở thêm không gian đọc sách, học tập trên môi trường số với hơn 500 đầu sách điện tử dành cho thiếu nhi, học sinh.

Các em học sinh trải nghiệm đọc sách tại Thư viện điện tử phường Tân Thới Hiệp.

Sáng 26/8, Thư viện điện tử phường Tân Thới Hiệp (TP.HCM) chính thức đi vào hoạt động sau 20 ngày thi công. Công trình được triển khai nhằm đổi mới phương thức phục vụ nhu cầu đọc sách, khai thác thông tin, học tập, nghiên cứu, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động thư viện.

Thư viện được xây dựng tại trụ sở Quận đoàn 12 cũ với diện tích khoảng 225 m², gồm ba khu vực: thư viện điện tử, thư viện truyền thống và phòng tổ chức các chuyên đề về văn hóa đọc.

Tại khu vực thư viện điện tử, các phòng được cải tạo thành không gian mở, bố trí 10 máy tính bảng để người dân truy cập hệ thống sách điện tử, tài liệu số và các ứng dụng phục vụ học tập, nghiên cứu. Thư viện cũng được kết nối với các nền tảng sách điện tử của TP.HCM, cung cấp hơn 500 đầu sách số dành cho thiếu nhi và học sinh.

Trong khi đó, khu vực thư viện truyền thống có hơn 500 đầu sách giấy. Phòng chuyên đề được trang bị bàn ghế, hệ thống âm thanh, phục vụ các hoạt động giới thiệu sách, sinh hoạt văn hóa đọc cho khoảng 30 người.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi kỳ vọng Thư viện điện tử phường Tân Thới Hiệp sẽ trở thành không gian văn hóa, học tập và tiếp cận tri thức thường xuyên của cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thới Hiệp, đánh giá công trình góp phần tạo thêm không gian học tập, đọc sách và tiếp cận tri thức cho người dân, đồng thời cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phát triển phong trào “Bình dân học vụ số”.

Theo bà Anh Thi, việc tận dụng cơ sở vật chất hiện có để hình thành mô hình kết hợp thư viện điện tử và thư viện truyền thống là giải pháp thiết thực, góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực của địa phương.

“Tôi mong Thư viện điện tử phường Tân Thới Hiệp sau khi khánh thành sẽ trở thành không gian văn hóa, học tập và tiếp cận tri thức thường xuyên của cộng đồng”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.