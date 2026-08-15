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Gần 164.000 lượt người tham gia 'Hè vui đọc sách'

  • Thứ bảy, 15/8/2026 18:12 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Ngày 15/8, Thư viện tỉnh Đồng Tháp (trụ sở phường Cao Lãnh) tổ chức tổng kết Chương trình “Hè vui đọc sách” lần thứ 15, năm 2026.

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Thiếu nhi tham gia đọc sách trong dịp hè tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp.

Theo Thư viện tỉnh, trong suốt kỳ nghỉ hè, Chương trình “Hè vui đọc sách” đã thu hút gần 164.000 lượt người tham gia với gần 492.000 lượt tài liệu được phục vụ, đáp ứng nhu cầu học tập và giải trí của các thanh thiếu nhi.

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Trao Giấy chứng nhận cho sinh viên tình nguyện tích cực tham gia Chương trình “Hè vui đọc sách”.

Sức hút lớn nhất đối với các bạn nhỏ năm nay chính là chuỗi hoạt động trải nghiệm theo từng chuyên đề thực tế như: “Vì một môi trường xanh”, “Em làm vườn - Vui học điều hay”, “Những anh hùng sống mãi với non sông”, “Tự hào Việt Nam qua từng trang sách”…

Bên cạnh đó, hơn 100 em thiếu nhi còn được tham gia rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội thông qua các lớp học miễn phí như: Tin học căn bản, Tiếng Anh và Tiếng Trung cộng đồng, cùng không gian trải nghiệm “STEM - Khoa học vui”.

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Trao Giấy chứng nhận và tặng quà cho thiếu nhi tham gia tích cực Chương trình “Hè vui đọc sách”.

Chương trình “Hè vui đọc sách” không chỉ đem đến một kỳ nghỉ bổ ích, mà còn góp phần hình thành thói quen, lan tỏa tình yêu đọc sách trong thế hệ trẻ, đưa văn hóa đọc ngày càng phát triển sâu rộng trong cộng đồng.

Dịp này, Giám đốc Thư viện tỉnh trao Giấy chứng nhận cho sinh viên tình nguyện và thiếu nhi tham gia tích cực trong Chương trình “Hè vui đọc sách”.

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Dương Út/Báo Đồng Tháp

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