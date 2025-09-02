Sách hay đọc ngày Quốc khánh

Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình dựng lại cuộc đời cách mạng phong phú và sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua gần 700 bức ảnh, tranh vẽ, hiện vật và tư liệu quý. Từ bến cảng Nhà Rồng đến lễ Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, từ hành trình tìm đường cứu nước đến di sản tư tưởng - văn hóa để lại cho hậu thế, hình ảnh Bác hiện lên sống động qua từng trang sách.

Dấu chân những người yêu nước của TS Nguyễn Văn Khoan viết nên chân dung 17 nhân vật cách mạng tiêu biểu trong lịch sử hiện đại Việt Nam, từ chiến sĩ ít người biết đến những tên tuổi như Lê Hồng Sơn, Hoàng Minh Giám, Phùng Chí Kiên... Tác phẩm là thành quả của quá trình gặp gỡ nhân chứng và khảo cứu tài liệu công phu với giọng kể dung dị, giàu cảm xúc.

Chuyện ba người lính là tiểu thuyết mới của Vũ Công Chiến (tác giả Hồi ức lính) tái hiện một cách chân thực, đầy xúc cảm đời sống người lính trong chiến tranh giải phóng. Từ góc nhìn một tân binh trẻ bước vào chiến trường, tác phẩm mở ra thế giới đầy khốc liệt nhưng giàu tình người, nơi sự sống và cái chết luôn song hành.

Tuyển tập của tác giả Huỳnh Mai Liên gồm nhiều bài thơ thiếu nhi, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc, lấy cảm hứng từ cuộc sống nơi đảo xa. Với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời biển mênh mông, người lính can trường trên đảo chìm đảo nổi, những sinh hoạt đời thường như trồng rau, nấu cơm, nuôi chó, nuôi gà… Bốn mùa cờ bay khắc họa một Trường Sa sinh động, chân thật và đầy yêu thương qua góc nhìn trẻ thơ.

Bé yêu Tổ quốc là tập thơ thiếu nhi trong trẻo, tha thiết của Cao Mai Trang, minh họa bởi Nhật Ánh Phạm, như lời thủ thỉ nhẹ nhàng gieo vào tâm hồn trẻ thơ tình yêu quê hương đất nước. Với 50 bài thơ ngắn gọn, giàu hình ảnh, cuốn sách đưa bé đi dọc ba miền đất nước, qua những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và những câu chuyện hào hùng của cha ông.

Chung một ngôi nhà - Atlas 54 dân tộc Việt Nam là cuốn sách tranh đầy màu sắc, giúp độc giả nhỏ tuổi khám phá bản sắc văn hóa phong phú của cộng đồng các dân tộc anh em. Qua đó, tác phẩm nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, một giá trị cốt lõi đã góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.

Sách Chân dung 15 vị Bộ trưởng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (8.1945) giới thiệu đầy đủ các thành viên chính phủ đầu tiên của đất nước. Với tư liệu chi tiết và văn phong gần gũi, tác phẩm là lát cắt chân thực về những người đặt nền móng cho Nhà nước độc lập, dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam: Khi toàn dân tộc quyết “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” là công trình chuyên khảo của một nhà khoa học Việt Nam về sự kiện lịch sử trọng đại này. GS.TS Phạm Hồng Tung đã dày công tiếp cận đa chiều, phân tích thấu đáo bối cảnh, lực lượng, chiến lược và vai trò quyết định của Đảng Cộng sản Đông Dương trong thành công của cuộc tổng khởi nghĩa mùa thu năm 1945.

Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX là tác phẩm công phu của GS.TS.NGND Trịnh Nhu và PGS.TS Trần Trọng Thơ, giúp làm sáng tỏ tiến trình lịch sử và tầm vóc vĩ đại của thắng lợi cách mạng mùa Thu năm ấy. Cuốn sách phân tích sâu sắc vai trò lãnh đạo của Đảng, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, cùng chiến lược đúng đắn đã đưa Việt Nam giành độc lập - tự do từ tay thực dân, phát xít.

Bộ sách Gia đình "Tướng Thanh - Tướng Vịnh" là tuyển tập bốn ấn phẩm đặc biệt tái hiện chân dung Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh. Từ hồi ức gìn giữ hòa bình quốc tế, đến thư tay thời chiến thấm đẫm tình thân, bộ sách đưa người đọc bước vào những lát cắt sống động và gần gũi của lịch sử và mở ra những góc nhìn mới mẻ từ thế hệ sau về hai vị tướng tài năng của dân tộc.

