Sách của TS Đặng Hoàng Giang tái bản ở 3 đơn vị khác nhau

Năm cuốn sách từng phát hành của TS Đặng Hoàng Giang sẽ tái bản, diện mạo đồng bộ với tác phẩm mới "Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường".

Thiết kế bìa mới 6 tác phẩm của TS Đặng Hoàng Giang. Ảnh: FBNV.

Mới đây trên trang cá nhân, TS Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ thiết kế bìa mới, đồng bộ 6 cuốn sách của ông. Được biết các thiết kế này do họa sĩ tự do Trần Thu Ngân thực hiện.

Trong số này có 5 tác phẩm từng được phát hành trước đây, nay được tái bản và một tác phẩm mới. Giữa tháng 7 vừa qua, tác giả từng thông báo trên trang các nhân rằng đã "tìm được 3 ngôi nhà mới" cho các cuốn sách của mình.

Cụ thể, Bức xúc không làm ta vô can và Thiện, Ác và Smartphone sẽ do Thái Hà Books phát hành; Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ và Đại dương đen do Thiện Tri Thức phát hành, Điểm đến của cuộc đời và tác phẩm hoàn toàn mới Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường do Omega+ phát hành.

Tác giả cũng cho biết rằng mỗi cuốn sách tái bản sẽ được bổ sung 1, 2 chương mới để phân biệt với phiên bản cũ.

Tác giả Đặng Hoàng Giang. Ảnh: Công Khanh.

Trước đây 5 cuốn sách của TS Đặng Hoàng Giang từng được Công ty Cổ phẩn Truyền thông và Văn hóa Nhã Nam liên kết xuất bản đều được độc giả đón nhận.

Bức xúc không làm ta vô can (2015) trình bày góc nhìn đa chiều về các vấn đề xã hội; Thiện, ác và smartphone (2017) phân tích văn hóa làm nhục và phê phán trên mạng xã hội; Điểm đến của cuộc đời (2018) thể hiện những suy ngẫm về cái chết và ý nghĩa của cuộc sống qua quan sát của tác giả; Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ (2020) khám phá thế giới nội tâm của những người trẻ đang chênh vênh giữa tuổi thơ và trưởng thành; Đại dương đen (2021) khắc họa nỗi đau của người trầm cảm và kêu gọi xóa bỏ định kiến.

Điểm chung của các sáng tác này là tác giả nêu những vấn đề, hiện tượng bản thân đã trải nghiệm và quan sát được trong đời sống để từ đó đào sâu phân tích, lý luận, khơi gợi nhiều suy ngẫm.

Từng hợp tác thành công và tạo dấu ấn xã hội với 5 tác phẩm trên, việc TS Đặng Hoàng Giang và Nhã Nam "đường ai nấy đi" xuất phát từ sự việc hồi tháng 4.

Ngày 15/4, TS Đặng Hoàng Giang thông báo quyết định dừng hợp tác với Nhã Nam trên trang Facebook cá nhân, nhưng không nêu rõ lí do. Nhiều tài khoản Facebook đã lan truyền ảnh chụp email được cho của tác giả Đặng Hoàng Giang gửi Nhã Nam. Theo đó, lý do ông Giang ngừng hợp tác đến từ việc giám đốc Nhã Nam có lời nói và động chạm cơ thể "mang tính tình dục, vượt quá giới hạn" đối với nhân viên nữ.

Ngày 18/4, fanpage Nhã Nam đăng tải lời xin lỗi của ông Nguyễn Nhật Anh, trong đó ông nói "Tôi đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với cô (nữ nhân viên Nhã Nam - PV). Những hành động này không vượt quá các giới hạn đạo đức giữa con người với con người và nằm trong bối cảnh cụ thể".

Tối 18/4, trên fanpage, công ty Nhã Nam đưa ra thông cáo tạm thời ngừng vị trí Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh, khẳng định sẽ xúc tiến làm việc với cơ quan có thẩm quyền và cá nhân ông Nguyễn Nhật Anh để xác minh và làm rõ những sự việc.

Tối 20/4, trên trang cá nhân, tác giả Đặng Hoàng Giang (Giang Đặng) chia sẻ thêm về việc chấm dứt hợp tác với Nhã Nam, khẳng định "hành vi và lời nói của ông Nguyễn Nhật Anh hiển nhiên đi quá giới hạn của quý mến". Theo bài viết trên trang cá nhân tác giả Đặng Hoàng Giang, một số nhân viên Nhã Nam khi biết sự việc hoặc im lặng, hoặc coi thường mức nghiêm trọng của vấn đề, hoặc bao che, biện hộ.

Giữa tháng 6, ông Nguyễn Nhật Anh và công ty Nhã Nam đã gửi đơn tố cáo tác giả Đặng Hoàng Giang lên Công an Thành phố Hà Nội. Trong đơn, ông Nhật Anh đã tố cáo tác giả Đặng Hoàng Giang về hành vi "có dấu hiệu phạm tội vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác".

Hôm 20/6, H. (người từng làm việc tại Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam từ năm 2015 đến ngày 1/4/2024) cho biết đã gửi đơn tố cáo ông Nguyễn Nhật Anh lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà Nội.