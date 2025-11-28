Sách yêu thích của Bill Gates cho mùa đông 2025

|
Theo Bill Gates, mỗi cuốn sách ông giới thiệu đều vén màn bí mật của nhiều điều quan trọng trong cuộc sống. Chúng là mục tiêu sống của mỗi người trong đời, cách con người suy nghĩ về biến đổi khí hậu, cách ngành công nghiệp sáng tạo đang phát triển, giao tiếp trong cuộc sống và giải pháp giúp nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ảnh: Gates Notes.
|
Remarkably Bright Creatures của tác giả Shelby Van Pelt. “Tôi không thường xuyên đọc tiểu thuyết, nhưng khi đọc, tôi chỉ muốn tìm hiểu về những điều thực sự mới và thú vị. Remarkably Bright Creatures đã làm được điều đó”, Gates chia sẻ. Câu chuyện vật lộn tìm ý nghĩa cuộc sống của nhân vật chính Van Pelt khiến ông suy ngẫm về cuộc sống sau khi nghỉ hưu và những điều có thể làm để giúp người cao tuổi tìm thấy mục đích sống. Ảnh: Book Trib.
|
Clearing the Air của tác giả Hannah Ritchie. Gates giới thiệu, cuốn sách mới của Ritchie là một trong những tác phẩm giải thích rõ nhất về biến đổi khí hậu. Tác giả cấu trúc cuốn sách xung quanh 50 câu hỏi lớn như: Hành động lúc này đã muộn chưa? Năng lượng hạt nhân nguy hiểm không? Hay năng lượng tái tạo có rẻ không… Ritchie trả lời từng câu hỏi bằng ngôn ngữ súc tích, dễ hiểu và mang đến góc nhìn thực tế và đầy lạc quan cùng hy vọng. Ảnh: Our World in Data.
|
Who Knew của Barry Diller. Dù đã quen Diller nhiều thập kỷ, Bill Gates vẫn còn điều chưa biết và đã học hỏi được rất nhiều từ hồi ký của ông. Diller là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành truyền thông hiện đại vì phát minh ra phim truyền hình, góp phần mở ra loạt phim truyền hình ngắn tập, đưa Paramount trở thành hãng phim số 1, ra mắt kênh truyền hình Fox, và sau đó là xây dựng một đế chế Internet. Độc giả có thể học được nhiều điều từ cách Diller nhìn ra tiềm năng của các ý tưởng sơ khai và biến chúng thành lợi nhuận bạc tỷ. Ảnh: Medium.
|
When Everyone Knows That Everyone Knows của Steven Pinker. Tài năng của Pinker là giải thích hành vi con người rất súc tích. Theo Gates, cuốn sách mới nhất của Pinker là tác phẩm phải đọc nếu muốn tìm hiểu thêm về cách mọi người giao tiếp. When Everyone Knows That Everyone Knows cho thấy nếu mọi người đều có chung một nhận thức, giao tiếp sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù viết về chủ đề khá phức tạp, cuốn sách rất dễ đọc và thực tế, giúp Bill Gates nhìn nhận các tương tác xã hội hàng ngày dưới một góc nhìn mới. Ảnh: WSJ.
|
Abundance của Ezra Klein và Derek Thompson. Cuốn sách này là lời giải thích sắc bén lý do nước Mỹ suy giảm sức mạnh và cần phải làm gì để khắc phục điều đó. Klein và Thompson lập luận rằng hệ thống vận hành của nước Mỹ đang dần trở nên chậm chạp, từ nhà ở, cơ sở hạ tầng đến năng lượng sạch hay cả những đột phá khoa học. Gates đã nhận ra nhiều điểm nghẽn trong hoạt động y tế toàn cầu và chống biến đổi khí hậu sau khi đọc cuốn sách này. Ảnh: WSJ.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một uốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.