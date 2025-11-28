Sách yêu thích của Bill Gates cho mùa đông 2025

Who Knew của Barry Diller. Dù đã quen Diller nhiều thập kỷ, Bill Gates vẫn còn điều chưa biết và đã học hỏi được rất nhiều từ hồi ký của ông. Diller là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành truyền thông hiện đại vì phát minh ra phim truyền hình, góp phần mở ra loạt phim truyền hình ngắn tập, đưa Paramount trở thành hãng phim số 1, ra mắt kênh truyền hình Fox, và sau đó là xây dựng một đế chế Internet. Độc giả có thể học được nhiều điều từ cách Diller nhìn ra tiềm năng của các ý tưởng sơ khai và biến chúng thành lợi nhuận bạc tỷ. Ảnh: Medium.