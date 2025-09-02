Sắc vóc Hoa hậu Hong Kong cao 1,6 m

Theo HK01, cuộc thi Hoa hậu Hong Kong đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Trần Vịnh Thi. Thi Vũ Kỳ, Viên Văn Tĩnh lần lượt giành ngôi vị á hậu 1 và 2. Chiến thắng của Trần Vịnh Thi gây xôn xao vì cô không có lợi thế chiều cao. Đổi lại, cô được đánh giá cao về tài năng trong dàn thí sinh năm nay. Ảnh: HK01.

Sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Hong Kong 2025 Trần Vịnh Thi bày tỏ sự phấn khích trong một cuộc phỏng vấn: "Cảm giác chiến thắng là khi tôi được gọi tên. Tâm trí trống rỗng, nhưng tôi rất xúc động và hạnh phúc". Một phóng viên nhận xét Trần Vịnh Thi liên tục run rẩy trên sân khấu, người đẹp thừa nhận cô thực sự rất lo lắng trong phần hỏi đáp. Tân hoa hậu chia sẻ: "Tôi lo lắng, nhưng đã cố gắng tỏ ra tự nhiên và tự tin". Ảnh: HK01.

Trần Vịnh Thi tiết lộ khi tham gia cuộc thi, cô tập trung vào việc thể hiện bản thân hơn là giành giải thưởng. Khi được hỏi liệu cô có tham gia vì mục đích chiến thắng hay không, Trần Vịnh Thi trả lời: "Tôi tham gia các cuộc thi sắc đẹp không phải vì vương miện, mà là vì tư duy của bản thân. Tôi không muốn suy nghĩ quá nhiều và để màn trình diễn của mình bị ảnh hưởng". Ảnh: HK01.

Trần Vịnh Thi từng là vận động viên thể dục dụng cụ, sau đó giải nghệ. Sau khi từ bỏ bộ môn gắn bó từ nhỏ, cô luôn nhớ cảm giác được đứng trên sân khấu. Đó là lý do cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Ảnh: Staceydevinachan.

Trần Vịnh Thi được chọn làm thành viên của đội tuyển vào năm 2009 khi mới 11 tuổi. Cô được chọn vào Hệ thống đào tạo tinh nhuệ và Chương trình học bổng thể thao của Viện thể thao Hong Kong khi 13 tuổi. Cô đã trở thành Nhà vô địch toàn năng tại Giải vô địch mở rộng Hong Kong năm 2012 và tiếp tục đại diện cho Hong Kong trên trường quốc tế. Cô là người nhận Giải thưởng vận động viên xuất sắc của Hiệp hội thể dục dụng cụ Hong Kong, Trung Quốc năm 2015 và 2016. Ảnh: Staceydevinachan.

Tân hoa hậu từng được giới truyền thông Hong Kong gọi là "người đẹp thể dục nhịp điệu". Trong cuộc phỏng vấn của Cosmopolitan Hong Kong, hoa hậu này được miêu tả là "có vẻ hoàn hảo trong mắt công chúng". Ở cuộc thi năm nay, Trần Vịnh Thi không sở hữu lợi thế chiều cao (1,6 m) nhưng có thành tích ấn tượng và là gương mặt nổi bật từ những ngày đầu. Ảnh: Staceydevinachan.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.