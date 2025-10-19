Sắc vóc gợi cảm của dàn hậu Miss Grand 2025

Tối 18/10, Emma Tiglao - đại diện Philippines vượt qua 76 thí sinh đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Chiến thắng của Tiglao làm hài lòng số đông khán giả. Xuyên suốt cuộc thi, người đẹp nằm trong top thí sinh nổi bật nhờ kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, phong thái ứng xử tốt và giao tiếp bằng ngoại ngữ trôi chảy. Bên cạnh đó, mức độ nổi tiếng của đại diện Philippines cũng là yếu tố giúp người đẹp đoạt vương miện.

Tân hoa hậu sinh năm 1994, cao 1,73 m, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch tại đại học Holy Angel. Tiglao đang là người mẫu, MC truyền hình có sức ảnh hưởng tại Philippines. Sau khi đăng quang, tài khoản Instagram của cô tăng vọt hơn 400.000 người theo dõi. Trước Miss Grand, Emma Tiglao có kinh nghiệm thi nhan sắc dày dặn. Cô là á quân Mutya ng Pilipinas 2012, top 15 Binibining Pilipinas 2014 và giành chiến thắng ở Binibining Pilipinas Intercontinental 2019. Cùng năm 2019, cô đại diện Philippines thi Miss Intercontinental tại Ai Cập và vào top 20 bán kết.

Về sau Emma Tiglao là Á hậu 1 Sarunrat Puagpipat - đại diện Thái Lan. Cô cao 1,7 m, thân hình nóng bỏng. Người đẹp 28 tuổi đang hoạt động với tư cách người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung. Trong top 5, Sarunrat Puagpipat không giao tiếp tiếng Anh tốt nhưng bù lại cô có năng lượng trình diễn và sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với 793.000 người theo dõi. Tuy nhiên, việc đại diện Thái Lan giành vị trí thứ 2 của mùa giải đang gây ra nhiều tranh cãi. Một số ý kiến cho rằng cô được thiên vị vì câu trả lời ứng xử chưa xuất sắc, thậm chí còn kém hơn đại diện Venezuela.

Aitana Jimenez - đại diện Tây Ban Nha cán đích ở danh hiệu á hậu 2. Người đẹp năm nay 25 tuổi, cao 1,75 m, mang hai dòng máu Colombia và Lebanon. Cô đạt 106.000 người theo dõi. Hiện, đại diện Tây Ban Nha theo học ngành Tâm lý học với mong muốn hiểu rõ hơn về tâm trí con người. Bên cạnh đó, Jimenez còn là người mẫu chuyên nghiệp và kinh doanh. Ở vòng thi ứng xử, đại diện Tây Ban Nha có câu trả lời lan man, không đúng trọng tâm. Song, cô được đánh giá cao ở các phần thi trình diễn.

Á hậu 3 là Faith Porter - đại diện Ghana. Người đẹp 26 tuổi, cao 1,75 m, cô đang là chuyên gia trang điểm, có 41.000 người theo dõi. Porter thuộc nhóm thí sinh nổi bật của khu vực châu Phi nhờ khả năng nói tiếng Anh lưu loát, kỹ năng trình diễn tốt. Tại cuộc thi, cô chiến thắng giải thưởng Người đẹp tài năng. Khi trao đổi với ban giám khảo, cô nhấn mạnh khả năng đóng góp của bản thân. Đại diện Ghana cho biết mình có kiến thức sâu rộng về trang điểm, có thể giúp tổ chức Miss Grand sáng tạo nhiều sản phẩm làm đẹp, thúc đẩy doanh thu.

Nary Battikha - đại diện Venezuela đoạt giải Á hậu 4. Cô sở hữu chiều cao 1,8 m, gương mặt sắc sảo, thân hình chuẩn và lối catwalk ấn tượng. Hiện, Battikha là người mẫu, doanh nhân với 189.000 người theo dõi và từng sang Mỹ du học để cải thiện tiếng Anh. Khi nhập cuộc Miss Grand, đại diện Venezuela được đánh giá cao bởi nhiều chuyên trang sắc đẹp nhờ ngoại hình, năng lượng tiệm cận tiêu chí. Ở câu ứng xử cuối, Battikha trả lời trôi chảy về vấn đề lừa đảo trực tuyến: "Mỗi ngày chúng ta làm việc vì ước mơ và những người mình yêu. Không ai xứng đáng bị tước đoạt tài sản vì lòng tham. Với tôi, hình phạt là những kẻ lừa đảo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã lấy".

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Người lạ với chính ta không đưa ra đáp án đơn giản. Nó mời độc giả bước vào vùng biên giới mong manh giữa "ý nghĩa" và "bằng chứng", nơi đôi khi cả hai không gặp nhau. Và trong ranh giới ấy, điều đáng sợ nhất không phải là căn bệnh, mà là khoảnh khắc ta không còn nhận ra chính bản thân mình.