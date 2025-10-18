Mỹ nhân Philippines đăng quang Hoa hậu Hòa bình 2025

Tối 18/10, chung kết Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) diễn ra với màn tranh tài của 77 thí sinh. Từ đó, ban giám khảo chọn ra top 22, top 10 và top 5 chung cuộc.
Yến Nhi trắng tay, top 5 lộ diện
Sau phần hô tên, top 22 lập tức được công bố gồm Philippines, Vương quốc Anh, Guatemala, Cộng hòa Dominica, Cộng hòa Czech, Martinique, Indonesia, Pháp, Zambia, Paraguay, Lào, Brazil, Tanzania, Thái Lan, Mexico, Venezuela, Bỉ, Tây Ban Nha, Mỹ, Ecuador, Ghana, Nhật Bản.
Yến Nhi không lọt top 22 chung cuộc và cũng không giành được giải phụ nào. Kết quả này khiến khán giả thất vọng, vì hai năm liên tiếp thí sinh Việt đều bị loại sớm tại Miss Grand.
Tiếp đến, top 10 lộ diện sau phần thi áo tắm, gồm thí sinh Ghana, Venezuela, Thái Lan, Tây Ban Nha, Philippines, Mexico, Colombia, Cộng hòa Czech, Tanzania.
Trước khi công bố top 5, Hoa hậu Hòa bình 2024 Christine Juliane Opiza có màn final-walk cùng bài phát biểu khép lại nhiệm kỳ. Cô không khỏi xúc động gửi lời đến khán giả đã ủng hộ vào yêu thương mình trong suốt thời gian qua, dù Opiza chỉ là hoa hậu thay thế cho Rachel Gupta - người đã từ bỏ ngôi vị vào tháng 5/2025.
5 đại diện xuất sắc vượt qua lần lượt các vòng thi: áo tắm, thuyết trình hòa bình, diễn dạ hội gồm Ghana, Venezuela, Thái Lan, Tây Ban Nha, Philippines.
Top 5 Miss Grand International 2025 không nằm ngoài dự đoán của khán giả sắc đẹp.
Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của số đông khán giả. Trước đó, 5 cô gái này gây ấn tượng xuyên suốt hành trình với sắc vóc nóng bỏng, năng lượng phù hợp với tiêu chí cuộc thi. Sau khi công bố top 5, các cô gái sẽ bước vào vòng thi ứng xử.
Người đẹp Philippines chiến thắng
Cuối cùng, cuộc thi khép lại với chiến thắng của Emma Tiglao - đại diện Philippines. Cô được người tiền nhiệm Christine Juliane Opiza trao lại vương miện. Các danh hiệu á hậu lần lượt thuộc về Thái Lan (á hậu 1), Tây Ban Nha (á hậu 2), Ghana (á hậu 3), Venezuela (á hậu 4).
Trước đó, Emma Tiglao nằm trong danh sách ứng viên nổi bật của các chuyên trang sắc đẹp Sash Factor và Missosology. Cô được đánh giá cao nhờ khả năng ngoại ngữ và trình diễn chuyên nghiệp.
Ở vòng ứng xử, Tiglao nhận được câu hỏi: "Lừa đảo trực tuyến là mối đe dọa toàn cầu, thường liên quan đến nạn buôn người. Theo bạn, hình phạt nào có thể giúp triệt phá loại tội phạm này?”. Cô trả lời trôi chảy bằng tiếng Anh: "Là một người thường xuyên đưa tin về những câu chuyện thời sự, tôi thật sự muốn sử dụng sức mạnh của sự cân bằng để kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức, tránh bị lừa đảo. Đồng thời, tôi mong chính phủ có thể củng cố hệ thống tư pháp, để những kẻ lừa đảo bị trừng phạt và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Tôi tin rằng, một ngày nào đó, chúng ta sẽ được sống trong một thế giới hòa bình - nơi không ai phải lừa dối người khác chỉ để tồn tại.
Tân hoa hậu sở hữu thân hình nóng bỏng với chiều cao 1,75 m. Cô hiện 31 tuổi, tốt nghiệp ngành Quản lý Du lịch và đang hoạt động với tư cách MC, người mẫu. Tiglao có 280.000 người theo dõi trên Instagram, tạo được sức ảnh hưởng lớn tại cuộc thi.
Khoảnh khắc đăng quang của tân hoa hậu.
Miss Grand International 2025 khởi động từ ngày 29/9. Năm nay, các thí sinh được đánh giá có chất lượng đồng đều từ sắc vóc đến độ nổi tiếng. Tuy nhiên, cuộc thi vướng nhiều tranh cãi vì chủ tịch Nawat kêu gọi bình chọn bằng tiền mặt tại sân khấu ở bán kết. Bên cạnh đó, ông còn phát ngôn trên livestream rằng cô gái đăng quang phải bán được nhiều sản phẩm, có nhiều bình chọn. Không ít ý kiến cho rằng sân chơi sắc đẹp hơn 10 năm tuổi này ngày càng mất chất, bất ổn.
