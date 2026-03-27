Sắc vóc bạn gái của mỹ nam Việt cao 1,86 m đang gây chú ý

Khương Lê đang được chú ý với bộ phim "Hẹn em ngày nhật thực". Mỹ nam cao 1,86 m có chuyện tình đẹp với người mẫu Tú Vi.
Mỹ nam của màn ảnh Việt Khương Lê và bạn gái Tú Vi công khai chuyện tình cảm từ năm 2024. Trên trang cá nhân, cả hai thoải mái chia sẻ những hình ảnh tình tứ bên nhau trong quãng thời gian hẹn hò. Nửa kia của Khương Lê là người mẫu. Cô sở hữu vẻ ngoài gợi cảm, cá tính.
Tú Vi là người mẫu lookbook có tiếng tại TP.HCM. Cô được nhiều nhãn hàng thời gian săn đón những năm qua. Bạn gái Khương Lê sinh năm 1996, tốt nghiệp trường Đại học Hoa Sen. Cô lớn hơn bạn trai 2 tuổi.
Trang Instagram của cô thu hút gần 80.000 lượt theo dõi. Cô chăm cập nhật những bộ ảnh cá nhân hoặc những lần hợp tác với thương hiệu thời trang. Nhờ lợi thế sắc vóc và phong cách thời trang đa dạng, gương mặt sắc nét, Tú Vi thoải mái thử sức với nhiều outfit lẫn layout makeup.
| Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng dành lời khen cho ngoại hình và phong cách của Tú Vi. Cô cũng chăm tương tác với người hâm mộ.
Sau khi Khương Lê được chú ý với bộ phim Hẹn em ngày nhật thực, nhiều khán giả quan tâm hơn về chuyện tình của nam diễn viên và Tú Vi. Cả hai được khen đẹp đôi. Ngoài công việc, họ thường có những chuyến du lịch ở nhiều nơi và tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào bên nhau.
|Tú Vi cũng dành nhiều lời có cánh cho bạn trai. Khương Lê (tên thật là Lê Hữu Khương) sinh năm 1998 tại TP.HCM. Anh được khán giả biết đến với vai nhiếp ảnh gia Vĩnh Thụy trong Gái già lắm chiêu V của Bảo Nhân - Nam Cito. Mới đây, anh tham gia Hẹn em ngày nhật thực và sắp tới là dự án điện ảnh Mẹ mìn. Mỹ nam cao 1,86 m, thu hút với ngoại hình điển trai, nam tính.
