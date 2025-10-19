Rút ngắn thủ tục khi chuyển Văn phòng đăng ký đất đai về cấp xã

Khi chuyển chức năng, nhiệm vụ các chi nhánh về xã, người dân sẽ được lợi, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn. Dù vậy, quá trình triển khai sẽ gặp nhiều khó khăn.

Đảng ủy Cục Quản lý đất đai (Bộ NN&MT) vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ NN&MT kiến nghị chuyển giao thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (Chi nhánh) về cấp xã và kết thúc hoạt động của các chi nhánh trực thuộc.

Sau khi đề xuất này được đưa ra đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Chị Lê Thị Khánh Linh (trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho rằng cấp xã là gần dân nhất và cán bộ sẽ nắm rõ nhất về đất đai của người dân trên địa bàn quản lý.

Theo chị Linh, hiện nay nhiều nơi người dân phải xếp hàng từ sáng sớm để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai do quá tải, nhất là tại những khu vực trọng điểm như Hà Đông, Thanh Trì... Khi chuyển chức năng, nhiệm vụ của Chi nhánh về cấp xã thì người dân sẽ hạn chế tình trạng phải xếp hàng như hiện nay. Bên cạnh đó, thời gian giải quyết các TTHC cũng sẽ được rút ngắn, nhanh hơn.

Đại diện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thường Tín (Hà Nội) cho rằng việc bỏ các chi nhánh và chuyển giao thẩm quyền về cấp xã là phù hợp; góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết TTHC về đất đai, phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Bởi hiện nay, khi công dân nộp hồ sơ thực hiện TTHC về đất đai, một số thủ tục Chi nhánh phải gửi văn bản về UBND xã để xác minh. Do đó, có những TTHC quy định thời gian giải quyết chỉ 2-3 ngày, nhưng thực tế phải mất 2-3 tuần, thậm chí cả tháng mới có kết quả giải quyết.

"Nếu chuyển Chi nhánh về UBND xã quản lý thì không cần phải gửi văn bản xin ý kiến nữa. Bởi cán bộ xã đã có cơ sở dữ liệu, nắm được hồ sơ nên giải quyết rất nhanh và người dân sẽ được lợi nhất", vị đại diện này nói.

Công dân thực hiện TTHC về đất đai tại UBND phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội.

Đồng quan điểm, đại diện Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Long Biên (Hà Nội) cho rằng nếu chuyển các Chi nhánh về cấp xã thì nhiều TTHC về đất đai sẽ được giải quyết nhanh hơn. Ví như, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường hợp bị mất sau khi nhận hồ sơ, phải xác minh qua UBND xã, sau đó niêm yết công khai. Nếu như UBND xã quản lý, thì sẽ không còn phải qua bước xác minh tại UBND xã, cũng không phải niêm yết công khai, từ đó sẽ rút ngắn thời gian giải quyết cho nhân dân.

Lo ngại chất lượng con người

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, nếu xóa bỏ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai chuyển về cho chính quyền cấp xã sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhất là về hạ tầng thiết bị và dữ liệu đất đai truy xuất kể cả yếu tố con người lẫn chuyên môn.

Ông Nguyễn Sỹ Phong, Phó chủ tịch UBND phường Định Công (Hà Nội) cho rằng, nếu chuyển các chi nhánh về cấp xã thì chắc chắn người dân sẽ được lợi nhất, bởi thời gian giải quyết các TTHC về đất đai sẽ được rút ngắn.

Tuy nhiên, với cấp xã, công việc sẽ nhiều hơn. Đặc biệt, để giải quyết một bộ hồ sơ TTHC về đất đai phải mất nhiều thời gian, công sức trong khi hiện nay số lượng cán bộ phụ trách về địa chính có hạn.

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Hưng trao đổi với công dân thực hiện TTHC về đất đai.

Bên cạnh đó, nếu các chi nhánh chuyển về xã thì con người là vấn đề cần được quan tâm. Theo ông Phong, các trường hợp còn vướng mắc hồ sơ về đất đai hiện nay đều phức tạp. Trong khi đó, hồ sơ giải quyết TTHC về đất đai hiện nay tại các Chi nhánh cơ bản là hồ sơ "sạch", đã được cấp xã giải quyết, họ chỉ việc thực hiện. "Nếu nhân sự các Chi nhánh chuyển về xã, thì chuyên môn của họ có đáp ứng được yêu cầu công việc tại cơ sở hay không", ông Phong bày tỏ.

Về vấn đề này, đại diện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Long Biên cho rằng, hiện nay số cán bộ, nhân viên, người lao động của các Chi nhánh khá đông. Do đó, nếu chuyển chức năng, nhiệm vụ về cấp xã, thì thành phố cần tổ chức, sắp xếp phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.