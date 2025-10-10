Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tạm dừng các ứng dụng thuế điện tử trong 2 ngày

  • Thứ sáu, 10/10/2025 16:46 (GMT+7)
  • 16:46 10/10/2025

Ứng dụng dịch vụ thuế điện tử và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sẽ tạm dừng hoạt động phục vụ việc chuyển đổi hệ thống trong ngày 11 và 12/10.

Người nộp thuế không thể dùng ứng dụng Thuế điện tử trong 2 ngày. Ảnh: T.L.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa thông báo kế hoạch tạm dừng các hệ thống ứng dụng ngành thuế để phục vụ việc kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống tại môi trường dự phòng (Standby).

Theo đó, hệ thống ứng dụng dịch vụ thuế điện tử sẽ tạm dừng lần 1 kéo dài trong 8 tiếng, từ 18h ngày 11/10 đến 2h ngày 12/10; lần 2 tạm dừng từ 11h đến 19h ngày 12/10.

Đối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng sẽ tạm dừng hoạt động trong một tiếng rưỡi, từ 21h đến 22h30 ngày 11/10 và lần 2 tạm dừng từ 15h đến 16h30 ngày 12/10.

Cục Thuế cho biết trong thời gian tạm dừng hệ thống, người nộp thuế sẽ tạm dừng sử dụng các ứng dụng dịch vụ thuế điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng ký điện tử tập trung.

Trong đó bao gồm dịch vụ thuế điện tử dành cho doanh nghiệp (eTax), dịch vụ thuế điện tử dành cho cá nhân (iCanhan), dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax Mobile), Cổng thông tin Thương mại điện tử, Cổng thông tin điện tử dành cho hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số (Canhan TMĐT), Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN), dịch vụ thuế điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, dịch vụ thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, để đảm bảo triển khai hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng đến người nộp thuế và hoạt động nghiệp vụ tại các cơ quan thuế các cấp, Cục Thuế chỉ đạo các ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế tỉnh, thành phố nắm bắt kế hoạch, thông báo đầy đủ tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và người nộp thuế được biết để chủ động trong công việc.

Rõ phương án quản lý thuế hộ kinh doanh sau khi xóa thuế khoán từ 2026

Bộ Tài chính sẽ xây dựng mô hình phân nhóm theo quy mô doanh thu để xác định phương pháp tính thuế và ngưỡng doanh thu khi hộ kinh doanh bỏ thuế khoán, chuyển sang thuế kê khai.

11:48 10/10/2025

8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản phải nộp thuế thu nhập

Chi cục Thuế thương mại điện tử (Cục Thuế) lưu ý khi nhận tiền vào tài khoản cá nhân từ nguồn kinh doanh, bán đất, trúng thưởng... sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu vượt ngưỡng quy định.

06:00 1/10/2025

Cục Thuế lên tiếng việc ứng dụng eTax Mobile bị lỗi

Ứng dụng eTax Mobile gặp một số lỗi kỹ thuật, khiến nhiều người không thể đăng ký tài khoản hoặc nộp hồ sơ đúng hạn. Người nộp thuế sẽ không bị xử phạt nếu chậm trễ do lỗi hệ thống.

10:18 20/7/2025

Thảo Liên

