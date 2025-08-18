Người phụ nữ TP.HCM về quê mua vé số rồi trúng độc đắc 14 tờ

Một phụ nữ từ TP.HCM về quê ở Mỹ Tho, Đồng Tháp đã mua nhiều tờ vé số, kết quả trúng giải đặc biệt 14 tờ trị giá 2 tỷ đồng/vé (chưa thuế) và hàng chục vé trúng giải "an ủi" trị giá 50 triệu đồng/vé.

Dãy số đặc biệt của 14 tờ vé số.

Chiều 18/8, trao đổi với PV Tiền Phong, chủ đại lý vé số Duy (phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết đại lý vừa đổi thưởng cho một người trúng 14 tờ giải đặc biệt với dãy số 081142, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Trà Vinh phát hành ngày 15/8.

Cụ thể, người phụ nữ khi về quê ở Mỹ Tho (Đồng Tháp) có mua nhiều tờ vé số. Sau khi dò kết quả đã trúng 14 tờ giải đặc biệt, cùng hàng chục tờ vé giải "an ủi" (mỗi vé 50 triệu đồng, trùng 5 số cuối của giải đặc biệt).

"Chị này đã chia cho người thân, bạn bè những tờ vé trúng an ủi, còn giữ lại 14 tờ trúng độc đắc rồi trở về TPHCM, sau đó, chị ấy gọi đại lý chúng tôi lên đổi thưởng", chủ đại lý nói và cho biết đã chuyển khoản tổng cộng 25,2 tỷ đồng cho người trúng số sau khi trừ thuế.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công ty Xổ số Trà Vinh xác nhận, dãy số 081142 trúng giải đặc biệt được công ty phát hành ngày 15/8 vừa qua.