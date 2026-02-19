Rừng mai, đào nở rộ biến Cần Giờ thành ‘studio’ check-in độc đáo

Diễn ra từ 7/2 đến hết 28/2, Lễ hội Xuân Cần Giờ thu hút đông đảo du khách tham quan trước và trong dịp Tết Nguyên đán. Với chị Huyền Anh (TP.HCM), sức hút không gói gọn trong quy mô hay trải nghiệm độc đáo của sự kiện, mà ở cách không khí Tết hòa vào thiên nhiên độc bản của vùng biển này. “Tôi thích cảm giác đi giữa bạt ngàn sắc hoa, phía xa là rừng và biển, không khí trong lành, thoáng đãng. Trong nhịp sống hiện đại, để các con được chạy nhảy, hít thở và cảm nhận Tết theo cách gần gũi như vậy thực sự rất quý”, chị chia sẻ, đồng thời tiết lộ loạt hình ảnh check-in rực rỡ tại rừng hoa và tiểu cảnh đặc sắc lan tỏa trên mạng xã hội phần nào thôi thúc gia đình chọn Cần Giờ cho chuyến du xuân hái lộc đầu năm.