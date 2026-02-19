Rừng mai, đào nở rộ biến Cần Giờ thành ‘studio’ check-in độc đáo

|
Diễn ra từ 7/2 đến hết 28/2, Lễ hội Xuân Cần Giờ thu hút đông đảo du khách tham quan trước và trong dịp Tết Nguyên đán. Với chị Huyền Anh (TP.HCM), sức hút không gói gọn trong quy mô hay trải nghiệm độc đáo của sự kiện, mà ở cách không khí Tết hòa vào thiên nhiên độc bản của vùng biển này. “Tôi thích cảm giác đi giữa bạt ngàn sắc hoa, phía xa là rừng và biển, không khí trong lành, thoáng đãng. Trong nhịp sống hiện đại, để các con được chạy nhảy, hít thở và cảm nhận Tết theo cách gần gũi như vậy thực sự rất quý”, chị chia sẻ, đồng thời tiết lộ loạt hình ảnh check-in rực rỡ tại rừng hoa và tiểu cảnh đặc sắc lan tỏa trên mạng xã hội phần nào thôi thúc gia đình chọn Cần Giờ cho chuyến du xuân hái lộc đầu năm.
Điểm giữ chân đông đảo du khách khi đến với lễ hội là khu vực đường hoa “Mã đông nghinh xuân”, địa điểm check-in độc đáo với sự giao thoa sắc xuân Bắc - Nam. Cung đường quy tụ hơn 600 gốc mai, đào đang vào độ khoe sắc rực rỡ nhất. Sắc hồng của những cành đào bích, đào phai kết hợp màu vàng của nhành mai thắm tô điểm cho không gian, biến nơi đây thành “studio” check-in độc đáo, để người dân và du khách thập phương lưu lại những bức ảnh đẹp trong ngày đầu năm mới.
Nổi bật trong đó là cây mai Phú Quý 150 năm tuổi, được vận chuyển từ An Giang. Sự bề thế cả về tầm vóc lẫn niên đại khiến cây mai cổ thụ nhận được sự chú ý của đông đảo du khách. Đứng dưới cây mai trăm tuổi, nhiều du khách đã gửi lời nguyện ước bình an trong những ngày đầu năm mới. Ngoài ra, không ít người trầm trồ khi ban tổ chức bố trí cây mai này tại Lễ hội Xuân Cần Giờ để phục vụ du khách dịp Tết Nguyên đán.
Bên cạnh tà áo dài quen thuộc, nhiều bạn trẻ còn chọn khoác lên mình cổ phục Nhật Bình khi dạo bước tại Lễ hội Xuân Cần Giờ. Giữa nền trời xanh và không gian rực rỡ sắc xuân, từng sắc áo truyền thống góp phần tôn lên vẻ đẹp giao thoa giữa Tết cổ truyền và hơi thở hiện đại. “Mỗi tiểu cảnh, cung đường xuân đều trở thành phông nền đắt giá cho bộ ảnh Tết. Khoác lên mình cổ phục Việt, dạo bước giữa bạt ngàn sắc hoa, tôi có cảm giác như đang check-in tại ‘studio’ ngoài trời ngập tràn hoa xuân”, Thục Anh (25 tuổi, TP.HCM) hào hứng.
Khác với nhiều điểm du xuân, Lễ hội Xuân Cần Giờ sở hữu cảnh quan hiếm có với địa hình rừng ngập mặn hòa quyện cùng sắc biển xanh thẳm. Không gian biển rừng thoáng đãng biến vùng đất này thành “thiên đường xanh” với cảnh quan độc bản. Đặc biệt, du khách trải nghiệm ngắm và check-in cùng hàng chục quả khinh khí cầu khổng lồ rực rỡ sắc màu.
Khu vực “cây mai điều ước” với 2.026 phong bao lì xì cũng thu hút du khách thập phương. Bên cạnh giá trị tinh thần với lời chúc thịnh vượng, mỗi phong bao còn chứa đựng những phần quà thiết thực như voucher ăn uống, mua sắm, cây xanh, đặc sản nem chua, giò chả...
Đến với sự kiện, người dân và du khách còn được nối dài chuỗi trải nghiệm lễ hội ẩm thực ba miền và gian hàng đặc sản vùng miền, thỏa thích mua sắm đồ thủ công mỹ nghệ. Đan xen tại khu vực này là trò chơi dân gian, hoạt động cho gia đình sôi động như ông đồ cho chữ, nhảy sạp, múa lân - sư - rồng, gói bánh tét… Điểm xuyết khắp lễ hội là không gian đậm sắc xuân với những chiếc đèn lồng sặc sỡ, tiểu cảnh Tết như chậu cúc, cầu khỉ, đòn gánh, bánh chưng... Những góc check-in mang đậm không khí Tết xưa níu chân người dân và du khách bốn phương.
Dù là năm đầu tiên tổ chức lễ hội xuân quy mô lớn, Cần Giờ vẫn chứng kiến dòng du khách đổ về tấp nập trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Sức hút ấy không chỉ đến từ những màn pháo hoa hay chuỗi hoạt động lễ hội kéo dài nhiều tuần, mà còn từ cảm giác được tận mắt chiêm ngưỡng “thiên đường xanh” đang chuyển mình rõ rệt. Những điểm check-in mới, loạt trải nghiệm lần đầu xuất hiện đã biến Cần Giờ từ một lựa chọn cuối tuần thành cái tên được nhắc đến xuyên suốt trong hành trình du xuân năm nay.
Đặc biệt, mùa xuân đầu tiên tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ trở thành minh chứng rõ nét cho tốc độ triển khai hạ tầng ấn tượng của chủ đầu tư Vinhomes. Chỉ sau 10 tháng triển khai, diện mạo khu vực thay đổi mạnh mẽ, tạo nền tảng cho hệ sinh thái du lịch - giải trí - nghỉ dưỡng quy mô. Từ những bước đi đầu tiên ấy, Cần Giờ đang dần định vị mình như một siêu điểm đến mới, được đầu tư bài bản và sẵn sàng vươn tầm khu vực.
Vinhomes Green Paradise Cần Giờ được thiết kế như trung tâm nghỉ dưỡng, lễ hội và giải trí sôi động bậc nhất khu vực, với trái tim là “kỳ quan giải trí toàn cầu” VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha - công viên chủ đề có số lượng trò chơi lớn nhất thế giới. Kề bên là quảng trường lễ hội biển rực rỡ, tổ hợp vui chơi 24/7 Cosmo Bay hàng đầu châu Á và K-Village sôi động ngày đêm. Paradise Lagoon rộng hơn 800 ha mang đến trải nghiệm biển giữa lòng đô thị, kết nối nhà hát Sóng Xanh - kiệt tác nghệ thuật 5.000 chỗ ngồi bên bờ đại dương. Hệ thống khách sạn gần 7.000 phòng; bệnh viện Vinmec Cần Giờ hợp tác Cleveland Clinic - hệ thống y tế số một nước Mỹ; đô thị hưu trí, dưỡng lão Vin New Horizon; cảng tàu quốc tế Landmark Harbour... mở ra dòng du khách toàn cầu, khẳng định vị thế “siêu điểm đến quốc tế” của Vinhomes Green Paradise, đón 40 triệu lượt khách mỗi năm, tạo cú hích mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế TP.HCM tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới.