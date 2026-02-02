Rủi ro người dùng nên cân nhắc khi mua điện thoại xách tay

Từng được xem là lựa chọn “hời” nhờ cấu hình cao và giá hấp dẫn, điện thoại xách tay nay đứng trước nhiều rào cản từ cơ chế quản lý đến loạt rủi ro bảo mật.

Gần đây, quy định an ninh mới tại Việt Nam được siết chặt, khiến không ít người dùng phải cân nhắc lại bài toán “giá rẻ” khi mua điện thoại xách tay so với sự an tâm khi sử dụng lâu dài.

Trước đây, nhiều người dùng, nhất là tín đồ công nghệ, thường chọn hàng xách tay để có thể trải nghiệm sớm công nghệ mới hoặc tiết kiệm chi phí, chấp nhận một vài bất tiện để đổi lấy mức giá tốt. Thế nhưng hiện nay, cái giá cho sự lựa chọn này đang trở nên “đắt đỏ”.

Đơn cử việc Xiaomi siết chặt quy trình can thiệp hệ thống trên phiên bản Trung Quốc vào năm ngoái, khiến quá trình mở khóa có phần khó hơn và phí dịch vụ tăng lên. Hay sự xuất hiện của Thông tư 77/2025/TT-NHNN sắp có hiệu lực cũng đóng vai trò như “cú bồi” quyết định. Quy định này yêu cầu ứng dụng ngân hàng bắt buộc ngắt hoạt động trên thiết bị đã bị can thiệp hệ điều hành nhằm đảm bảo an toàn tài sản cho người dân.

Nhiều người dùng lo ngại khi điện thoại xách tay bị chặn ứng dụng ngân hàng theo quy định bảo mật mới, gây gián đoạn giao dịch hàng ngày. Ảnh chụp tin nhắn điện thoại.

Việc này khiến người sở hữu smartphone xách tay rơi vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Nếu giữ nguyên hiện trạng máy gốc để dùng được app ngân hàng, họ phải chấp nhận điện thoại không có tiếng Việt, không có dịch vụ Google thiết yếu như Google Maps, Google Chrome… và hàng loạt bất tiện khác.

Ngược lại, nếu chấp nhận can thiệp máy, họ mất quyền sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử, ví điện tử và cả ứng dụng định danh VNeID. Smartphone nhưng không thể dùng công cụ hành chính, chuyển khoản hay thanh toán có thể “làm khó” người dùng trong thời đại số hóa này.

Bên cạnh rủi ro về tiện ích ngân hàng số, bài toán kinh tế khi mua hàng xách tay hiện nay cũng không còn hấp dẫn như trước. Mức chênh lệch giá giữa máy xách tay và chính hãng đang thu hẹp dần, trong khi chi phí để “nuôi” máy lại tăng phi mã.

Người dùng có thể bỏ tiền triệu và chờ đợi rất lâu mới thuê được tài khoản để mở khóa máy do chính sách siết chặt. Thêm vào đó, do thiếu sự tối ưu hóa cho ứng dụng quốc tế, nhiều thiết bị gặp tình trạng nóng máy, tụt pin nhanh, gây ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng và tuổi thọ thiết bị.

Việc bị từ chối bảo hành tại trung tâm chính hãng khi máy có sự cố đồng nghĩa người dùng máy xách tay phải tự chịu chi phí khi gặp lỗi.

Chưa kể, hiện tượng trễ hoặc mất thông báo cũng là nỗi ám ảnh quen thuộc với người dùng điện thoại xách tay. Không ít người bỏ ra số tiền lớn để sở hữu điện thoại cấu hình cao, camera mạnh nhưng lại thấp thỏm vì sợ bỏ lỡ tin nhắn công việc, cuộc gọi từ đối tác, khách hàng hay đơn giản là shipper không liên lạc được.

Từ tất cả yếu tố đó, nghịch lý dần hình thành khi nhiều người sở hữu smartphone xách tay cao cấp nhưng lại chỉ dám dùng làm điện thoại phụ. Chiếc máy chính - để cài ứng dụng ngân hàng, VNeID, Zalo hay phục vụ công việc hàng ngày - lại là thiết bị khác. Khi đó, lựa chọn xách tay không còn thực sự tiết kiệm, mà thậm chí có phần tốn kém và cồng kềnh.

Người dùng thiết bị phân phối chính hãng không chỉ tiết kiệm được thời gian, công sức mà còn được hưởng trọn đặc quyền hậu mãi.

Chính những nghịch lý này khiến nhiều người cân nhắc nên mua hàng chính hãng hay hàng xách tay, nhất là với smartphone cao cấp như Xiaomi 17 - sắp ra mắt chính thức tại Việt Nam đầu năm nay.

Để khai thác trọn vẹn sức mạnh phần cứng và tận hưởng công nghệ tiên tiến nhất mà nhà sản xuất gửi gắm, phiên bản thương mại chính thức dành cho thị trường là lựa chọn đảm bảo sự an tâm. Tại Việt Nam, Thế Giới Di Động là địa chỉ mua hàng chính hãng tin cậy và tránh rủi ro cho người tiêu dùng.

Với mức giá hứa hẹn rất tốt cùng đầy đủ chế độ bảo hành chính hãng, người dùng có thể yên tâm "xuống tiền". Thay vì mạo hiểm với hàng xách tay, việc chờ đợi để sở hữu phiên bản chính hãng an toàn về phần mềm và tài chính trở thành quyết định thông thái của người tiêu dùng.