Ra mắt Xiaomi Redmi Note 15 series với đa dạng lựa chọn cho người dùng

Redmi Note 15 series gây ấn tượng nhờ hội tụ nhiều công nghệ hiện đại cùng cấu trúc titan bền bỉ.

Dòng Redmi Note 15 mới sử dụng nền tảng Xiaomi HyperOS 2 được thiết kế để tăng cường hiệu suất vận hành. Tấm nền AMOLED kết hợp tần số quét 120 Hz cho trải nghiệm sử dụng mượt mà.

Cải tiến trên Xiaomi Redmi Note 15 Series

Thế hệ Xiaomi Redmi Note 15 series sở hữu vẻ sang trọng cùng cấu trúc titan bền bỉ, giúp người dùng an tâm sử dụng. Máy còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo Google Gemini, mang đến khả năng tương tác thông minh.

Những cải tiến mới trên dòng Note 15 series.

Xiaomi Redmi Note 15 series thiết lập tiêu chuẩn mới về độ bền với chứng nhận SGS kháng va đập từ độ cao 2,5 m. Thiết bị đạt chỉ số kháng bụi và nước từ mức IP64 đến IP69K, tùy phân khúc sản phẩm. Tuy nhiên, hãng khuyến cáo không nên tự thực hiện thử nghiệm ngâm nước, tránh phát sinh rủi ro, hỏng hóc.

Hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 tối ưu hóa hiệu suất làm việc dựa trên thói quen sử dụng, giúp máy hoạt động mượt mà. Công cụ chỉnh sửa ảnh AI như AI Erase Pro và AI Film giúp việc sáng tạo nội dung trở nên dễ dàng. Hãng sản xuất thực hiện cam kết thời gian hỗ trợ cập nhật bảo mật lên đến 6 năm.

Chọn phiên bản Redmi Note 15 phù hợp nhu cầu sử dụng

Mỗi phiên bản trong bộ sưu tập Xiaomi Redmi Note 15 Series đều mang nét đặc sắc riêng về ngoại hình và công nghệ. Tùy thói quen giải trí và đặc thù công việc, mỗi cá nhân sẽ tìm thấy thiết bị phù hợp nhu cầu.

Đối với Redmi Note 15, đây là dòng điện thoại sử dụng vi xử lý MediaTek Helio G100-Ultra quy trình 6 nm, mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng và tiêu thụ điện. Viên pin 6000 mAh cung cấp thời gian sử dụng đàm thoại đến 50 giờ liên tục, không cần sạc lại nhiều lần. Tấm nền AMOLED 6,77 inch với độ chi tiết FHD+ và tốc độ làm mới hình ảnh 120 Hz.

Hệ thống camera 108 MP giúp bắt khoảnh khắc với độ chi tiết cao và khả năng thu phóng tele 3x quang học. Công nghệ sạc công suất 33 W hỗ trợ đẩy nhanh quá trình nạp điện. Cảm biến vân tay dưới màn hình và mở khóa khuôn mặt AI tạo nên hệ thống bảo mật tiện lợi.

Trong khi đó, Redmi Note 15 5G được tích hợp chipset Snapdragon 6 Gen 3 xây dựng trên tiến trình 4 nm, giúp Redmi Note 15 5G gia tăng năng lực xử lý thêm 30%. Thông số độ dày 7,35 mm kết hợp khối lượng 178 g tạo nên sự gọn nhẹ, giúp việc cầm nắm trở nên thuận tiện. Pin Silicon-Carbon dung lượng 5.520 mAh được cải tiến để kéo dài tuổi thọ sử dụng.

Cảm biến chính độ phân giải 108 MP phối hợp công nghệ OIS hỗ trợ nâng cao độ ổn định cho khung hình. Mức sáng đạt ngưỡng 3.200 nits hỗ trợ việc hiển thị hình ảnh trở nên dễ nhìn hơn khi sử dụng thiết bị dưới điều kiện ánh nắng mạnh. Sản phẩm sở hữu chuẩn kháng nước IP66 giúp bảo vệ máy hiệu quả.

Redmi Note 15 Pro thu hút được sự chú ý bằng cụm camera chính độ phân giải 200 MP, Redmi Note 15 Pro còn sử dụng cảm biến kích thước 1/1,4 inch. Công nghệ gộp 16 điểm ảnh giúp tạo ảnh có độ chi tiết cao và màu sắc trung thực. Bộ vi xử lý MediaTek Helio G200-Ultra quy trình 6 nm, giúp xử lý đa nhiệm và tốc độ phản hồi lệnh tức thì.

Năng lượng từ viên pin 6.500 mAh cung cấp thời gian xem phim kéo dài 25 tiếng sau khi nạp đầy bằng bộ sạc công suất 45 W. Màn hình AMOLED với độ sâu màu 12-bit và dải màu rộng DCI-P3 mang đến trải nghiệm thị giác chân thực.

Redmi Note 15 Pro 5G là lựa chọn cho cá nhân cần điện thoại thông minh có độ bền vật lý cao. Máy đạt chuẩn IP66/IP68/IP69/IP69K hỗ trợ bảo vệ linh kiện bên trong. Cấu trúc titan gia cố cho phép thiết bị chịu đựng tốt những cú rơi từ độ cao 2,5 m xuống bề mặt đá cứng.

Lựa chọn cho cá nhân cần chiếc điện thoại thông minh.

Chip MediaTek Dimensity 7400-Ultra trên tiến trình 4 nm cung cấp sức mạnh để xử lý ứng dụng nặng và trò chơi đồ họa cao. Màn hình CrystalRes 1.5K mang lại hình ảnh sắc nét với mật độ điểm ảnh 447PPI, giúp hiển thị hình ảnh mịn màng. Giải pháp làm mát hiện đại hỗ trợ kiểm soát mức nhiệt của thiết bị khi vận hành.

Riêng dòng Redmi Note 15 Pro+ 5G đại diện cho sức mạnh công nghệ của dòng máy mới với bộ xử lý Snapdragon 7s Gen 4 tốc độ 2,7 GHz. Hệ thống làm mát Xiaomi IceLoop diện tích 5.200 mm2 giúp dẫn nhiệt nhanh hơn. Khả năng sạc nhanh HyperCharge 100 W cho phép làm đầy viên pin 6.500 mAh trong khoảng 40 phút cắm sạc liên tục.

Bộ thu tín hiệu Xiaomi T1S Tuner tích hợp giúp tăng cường hiệu suất Wi-Fi thêm 26% và cải thiện độ chính xác cho hệ thống GPS. Thiết bị sở hữu camera 200 MP cảm biến HPE thế hệ mới, hỗ trợ quay video 4K sắc nét và khả năng thu phóng tele 4x quang học.

Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo Xiaomi HyperAI mang đến phương thức sáng tạo nội dung văn bản và hình ảnh phong phú. Sản phẩm tích hợp nhiều giải pháp kỹ thuật tiên tiến nhằm hỗ trợ hiệu quả yêu cầu trong quá trình xử lý công việc.

Người tiêu dùng có thể chọn mua Xiaomi Redmi Note 15 series tại CellphoneS để hưởng chương trình ưu đãi. Máy áp dụng chế độ bảo hành theo quy định và hỗ trợ đổi mới khi phát sinh sai sót kỹ thuật từ nhà sản xuất. Mức giá niêm yết đã bao gồm thuế, đồng thời có hỗ trợ thủ tục hoàn thuế cho khách du lịch. Trực tiếp trải nghiệm tại điểm bán lẻ giúp nắm rõ tính năng và chọn sản phẩm phù hợp.