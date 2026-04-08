Rudiger: 'Real biếu không cho Bayern 2 bàn'

Rạng sáng 8/4, thất bại 1-2 trước Bayern Munich ngay tại Bernabeu để lại nhiều tiếc nuối cho Real Madrid.

Rudiger không hài lòng với màn trình diễn của bản thân và đồng đội.

Sau trận đấu, các cầu thủ cũng như HLV Alvaro Arbeloa thẳng thắn chỉ ra những vấn đề khiến đội bóng phải trả giá. Hậu vệ Antonio Rudiger không giấu được sự thất vọng khi chia sẻ với Movistar: "Chúng tôi bước vào hiệp hai và họ lập tức ghi bàn. Tôi cho rằng chúng tôi đã biếu không cho Bayern cả hai bàn thắng. Real cần phải chơi tốt hơn".

Trung vệ người Đức nhấn mạnh sai lầm trong khâu kiểm soát bóng: "Trước trận đấu, chúng tôi bàn về việc không được để mất bóng vì ở điều đó rất nguy hiểm ở những trận cầu đẳng cấp cao. Dù sao đi nữa, chúng tôi luôn hy vọng sẽ lật ngược tình thế ở Munich".

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Arbeloa cũng nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng. Ông cho biết: "Chúng tôi thảo luận trong giờ nghỉ giữa hiệp về việc giữ vững thế trận nhưng lại để thủng lưới ngay sau giờ nghỉ".

Real đối mặt khó khăn chồng chất.

Theo Arbeloa, đội bóng cần cải thiện khả năng phối hợp: "Chúng tôi đã nói về việc đuổi theo bóng quá nhiều và nhấn mạnh việc cần hỗ trợ cầu thủ đang giữ bóng nhiều hơn. Toàn đội phải kiểm soát bóng, giữ bóng tốt hơn, giành lại bóng nhanh hơn".

Dù thất bại, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn ghi nhận nỗ lực của các học trò: "Tôi hoan nghênh các cầu thủ vì tiếp tục tấn công và giữ vững niềm tin. Chúng tôi đến Đức với niềm tin rằng mình có khả năng chiến thắng. Chúng ta cần phải rút ra bài học từ trận đấu này".

Ở khung gỗ, Andriy Lunin cũng có cùng quan điểm khi nói: "Ít nhất một trong số những bàn thắng của Bayern là có thể tránh được, nhưng chúng tôi đã phản ứng tốt khi bị dẫn trước. Chúng tôi luôn có niềm tin vào bản thân".

Trận lượt về giữa Bayern và Real sẽ diễn ra vào rạng sáng 16/4 trên sân Allianz Arena.