RTX 5090 ‘cháy hàng’, người mua xếp hàng dài, gây hỗn loạn Tokyo

Mới đây, một cửa hàng điện tử ở Tokyo đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi hàng trăm người mua Trung Quốc đổ xô đến đây để mua card đồ họa Nvidia mới nhất, gây náo loạn cả khu phố.

Cảnh tượng hỗn loạn này sau đó đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Nhật Bản. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy tác động của cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung đến cộng đồng game thủ.

Theo chuỗi cửa hàng điện tử PC Koubou, sáng sớm 30/1 (giờ địa phương) có tới 400 người đã xuất hiện ở Akihabara (một khu mua sắm nổi tiếng ở Nhật Bản) với hy vọng mua được dòng card đồ họa GeForce RTX mới của Nvidia.

Cửa hàng đã phải hủy bỏ buổi bán hàng vì sự hỗn loạn do hàng dài người mua gây ra. Những đoạn video được chia sẻ chóng mặt trên mạng cho thấy cảnh tượng náo loạn tại cửa hàng, nơi hàng trăm người mua xô đẩy, chen lấn trên vỉa hè nhỏ hẹp, thậm chí tràn xuống lòng đường.

Không chỉ bỏ qua lời kêu gọi xếp hàng trật tự của nhân viên, một số người còn có hành vi phá hoại. Cụ thể, một người đàn ông đã trèo qua hàng rào vào trường mẫu giáo và làm gãy một tấm biển của trường, theo truyền thông địa phương đưa tin.

Cửa hàng đã hủy bỏ việc bán hàng và công khai xin lỗi.

"Chúng tôi gửi lời xin lỗi chân thành vì sự cố náo động đáng tiếc đã ảnh hưởng đến quý khách hàng, các hộ dân lân cận và toàn thể cộng đồng", PC Koubou cho biết trong một tuyên bố.

Taizo Hashida, một giám đốc tại Unitcom, công ty sở hữu chuỗi cửa hàng, cho hay khoảng 90% người mua vào ngày xảy ra náo loạn là người Trung Quốc.

Dòng card đồ họa mới, ra mắt vào ngày 30/1 và được những người đam mê game săn lùng ráo riết.

Tuy nhiên, dòng card này không được bán ở Trung Quốc do Mỹ đã hạn chế xuất khẩu chip máy tính tiên tiến. Lệnh cấm này nhằm ngăn chặn các đối thủ tiếp cận công nghệ có thể dùng cho trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển vũ khí.

Các game thủ Trung Quốc cho rằng họ chỉ nhận được "phiên bản bị cắt giảm" của dòng card đồ họa Nvidia mới nhất. Thực tế, công ty đã phát triển một phiên bản riêng, có phần cứng AI bị giảm hiệu năng, dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Sự khác biệt này đã thúc đẩy nhu cầu về thế hệ hiện tại ở những nơi như Nhật Bản.

Đây không phải là lần đầu tiên Nvidia điều chỉnh chip chơi game cho thị trường Trung Quốc để tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Theo Reuters đưa tin, vào năm 2023, Nvidia đã giới thiệu phiên bản RTX 4090D dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Phiên bản này có hiệu năng chơi game thấp hơn 5% so với phiên bản RTX 4090 quốc tế.

Tương tự, phiên bản RTX 5090 tại Trung Quốc có hiệu năng yếu hơn khoảng 29% so với thị trường Mỹ.

Overclockers UK (OCUK) xác nhận rằng tất cả card đồ họa dòng RTX 50 đều đã bán hết chỉ trong vài giờ sau khi ra mắt. Do nhu cầu quá lớn, nhà bán lẻ này đã phải tạm ngừng nhận đơn đặt hàng trước.

Tại Trung Quốc, nhu cầu ở mua RTX 5090 bản quốc tế cao đến mức các đơn vị bán lại đã “hét” giá lên tới 5.700 USD trên nền tảng thương mại điện tử Taobao. Con số này cao hơn gấp đôi so với mức giá 2.270 USD cho phiên bản RTX 5090D nội địa.

Ở Mỹ, RTX 5090 cũng là một trong những card đồ họa khó kiếm nhất hiện nay. Nhiều khách hàng đang phải đối mặt với thời gian chờ đợi kéo dài, thậm chí có những trường hợp lên đến 4 tháng.

Giá dòng card RTX 50 cũng tăng phi mã do tình trạng khan hiếm. Trên nền tảng rao vặt eBay, RTX 5090 đã tăng từ 1.999 USD lên 2.300 - 2.600 USD , RTX 5080 cũng tăng từ 999 USD lên 1.100 - 1.300 USD .

Tại Nhật Bản, các nhà bán lẻ phải sử dụng hệ thống quay xổ số để cho phép khách hàng mua RTX 5090 hoặc 5080. Các báo cáo cho thấy nhiều cửa hàng thậm chí không có card RTX 5090 để bán vào ngày ra mắt.

Các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng nguồn cung RTX 5090 sẽ tiếp tục khan hiếm ít nhất cho đến tháng 3, trong khi đó, tình hình có thể khả quan hơn đối với RTX 5080. Cùng lúc đó, đối thủ cạnh tranh tiềm năng của AMD, RX 9070, dự kiến ra mắt vào tháng 3.

