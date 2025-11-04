Rosé mặc váy ngủ lên sân khấu

Rosé tiếp tục gây tranh cãi khi mặc đồ diễn lụa gợi cảm trong đêm nhạc mới đây. Các thành viên BlackPink bị nhận xét là ngày càng hở hang.

Hình ảnh Rosé mặc đồ diễn lụa gợi cảm lên sân khấu mới đây đang được chia sẻ và tiếp tục gây tranh cãi. Trong concert gần đây, Rosé mặc mẫu đồ ngủ màu trắng, 2 dây khá ngắn và mỏng manh. Ban đầu, Rosé mặc áo khoác bên ngoài chiếc váy. Nhưng sau đó, cô lột bỏ chiếc áo khoác, để lộ váy ngủ quyến rũ phía trong.

Cộng đồng mạng tiếp tục tranh cãi và cho rằng trang phục của nữ ca sĩ quá gợi cảm, hở hang. Bộ đồ quá ngắn thậm chí khiến thành viên nhóm BlackPink lộ cả đồ bảo hộ phía trong.

Trang phục gây tranh cãi của Rosé. Ảnh: Fansite.

Đây không phải lần đầu tiên Rosé hay các thành viên nhóm BlackPink gây tranh cãi vì trang phục quá gợi cảm.

Ở sự kiện YSL Women’s Summer 2026 thuộc tuần lễ thời trang Paris Fashion Week diễn ra vào cuối tháng 9, nữ ca sĩ cũng gây chú ý với bộ trang phục màu xanh pastel, chất liệu lụa mỏng manh kết hợp viền ren với phần nơ to ở phía sau. Bộ đồ lập tức gây xôn xao với nhiều ý kiến cho rằng nó không khác gì váy ngủ. Không ít khán giả cho rằng bộ đồ trông gợi cảm, thậm chí khá hở hang.

BlackPink đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Deadline. Tuy nhiên, nhóm nhạc thường xuyên gây tranh cãi vì biểu diễn hời hợt. Chẳng hạn, khi biểu diễn ca khúc Shut Down tại Bangkok, Thái Lan, nhóm bị chê bai thiếu nhiệt huyết và sự gắn kết giữa các thành viên. Trước đó, khi trình diễn tiết mục Pink Venom tại Sân vận động Quốc gia Cao Hùng vào giữa tháng 10, 4 thành viên cũng bị chê vì trình diễn lộn xộn, thiếu sự đầu tư và nghiêm túc.

Khi BlackPink dừng chân ở Anh, tờ The Times nhận xét từng cá nhân (ngoại trừ Lisa) trong nhóm mờ nhạt trên sân khấu, thiếu sự bùng nổ.