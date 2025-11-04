BlackPink bị chế giễu

BlackPink một lần nữa gây tranh cãi vì trình diễn hời hợt, thiếu nhiệt huyết trong đêm nhạc mới đây.

Một đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của BlackPink trong đêm nhạc gần đây khiến nhóm nhạc nữ bị chế giễu. Trong clip, 4 thành viên biểu diễn ca khúc Shut Down tại Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên, nhóm nhạc bị chê bai vì biểu diễn hời hợt, thiếu nhiệt huyết và sự gắn kết giữa các thành viên. Nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng sau khi theo dõi tiết mục. Số khác cho rằng việc bỏ tiền để tới xem BlackPink biểu diễn là lãng phí.

BlackPink bị chê bai vì phần trình diễn thiếu nhiệt huyết. Ảnh: YG Entertainment.

Thậm chí, trong clip, khi nhóm yêu cầu đám đông khán giả hưởng ứng, người hâm mộ không phản ứng nhiệt tình. Lý do được đưa ra là các thành viên biểu diễn hời hợt, không nỗ lực.

Đây là chủ đề tranh luận thường xuyên diễn ra trong vài năm qua. Các thành viên BlackPink đã rất nhiều lần phải hứng chịu những chỉ trích vì lười nhác khi trình diễn trên sân khấu. Trước đó, khi trình diễn tiết mục Pink Venom tại Sân vận động Quốc gia Cao Hùng vào giữa tháng 10, 4 thành viên cũng bị chê vì trình diễn lộn xộn, thiếu sự đầu tư và nghiêm túc.

BlackPink đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên Deadline. Tuy nhiên, khi dừng chân ở Anh, nhóm nhạc 4 thành viên không được đánh giá cao. The Times nhận xét từng cá nhân (ngoại trừ Lisa) trong nhóm mờ nhạt trên sân khấu, thiếu sự bùng nổ.

Vừa qua, BlackPink phát hành MV Jump. MV này đánh dấu màn tái hợp của BlackPink sau 2 năm 10 tháng tập trung cho sự nghiệp solo. Sản phẩm đã thống trị các bảng xếp hạng toàn cầu.