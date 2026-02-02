Rosé gây chú ý ở Grammy

Lễ trao giải Grammy 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Crypto.com Arena vào 1/2 (giờ địa phương). Rosé là nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn tại sự kiện này.

FKA twigs, Natalia Lafourcade, Leon Thomas, bộ đôi Wicked Cynthia Erivo, Ariana Grande cùng Dalai Lama nằm trong số những nghệ sĩ đầu tiên giành chiến thắng tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 68.

Các hạng mục quan trọng nhất được giữ lại cho chương trình truyền hình trực tiếp bắt đầu lúc 20h ngày 1/2 (giờ Mỹ) trên CBS. Tuy nhiên, ban tổ chức đã trao 86 giải trong lễ công bố diễn ra vào chiều cùng ngày.

Bruno Mars và Rosé biểu diễn ở sự kiện. Ảnh: Los Angeles Times.

Trong sự kiện, Bruno Mars và Rosé xuất hiện với trang phục mang tính đối xứng: Mars quấn khăn bandana đặc trưng, đeo guitar trước ngực, trong khi thành viên nhóm BlackPink diện crop top trắng phối cùng cà vạt đen bản rộng.

Trên nền phối khí rock mới cho bản hit pop APT., bộ đôi khuấy động sân khấu bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ, dồn dập. Giữa ánh sáng mờ ảo, màn kết hợp của họ trở thành điểm nhấn mở màn đáng nhớ cho sự kiện năm nay. Phần trình diễn cũng đánh dấu cột mốc lần đầu một nghệ sĩ Kpop slolo bước lên sân khấu biểu diễn tại lễ trao giải Grammy.

Chưa đầy nửa giờ sau khi lễ trao giải Grammy lần thứ 68 khởi động, Kendrick Lamar đã kịp ghi thêm một cột mốc lịch sử. Anh chiến thắng hạng mục Best Rap Album nhờ album GNX.

Nam rapper trở thành nghệ sĩ hip hop giành nhiều Grammy nhất mọi thời với tổng cộng 26 tượng vàng. Riêng trong buổi trao giải chính diễn ra trước giờ truyền hình trực tiếp, Lamar đã bổ sung thêm 3 chiến thắng vào bộ sưu tập và vẫn còn hiện diện ở nhiều hạng mục quan trọng khác trong đêm.

Kendrick Lamar thắng giải Best Rap Album nhờ album GNX. Ảnh: Myung J. Chun/Los Angeles Times.

Ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc, chiến thắng thuộc về Olivia Dean - giọng ca R&B người Anh nổi lên nhờ ca khúc pop Man I Need. Âm nhạc của Dean pha trộn chất soul cổ điển với tinh thần pop hiện đại. Cô thường được đặt cạnh những cái tên từng đoạt Grammy như Amy Winehouse, Sade hay Carole King.