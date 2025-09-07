Ronaldo vượt mặt Messi

Rạng sáng 7/9, Ronaldo tỏa sáng trong trận thắng 5-0 của Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Ronaldo duy trì phong độ ấn tượng dù đã cao tuổi.

Phút 21 trận đấu trên sân Vazgen Sargsyan, Cristiano Ronaldo dứt điểm cận thành tung lưới Armenia sau đường treo bóng của Pedro Neto. Đến phút 46, siêu sao sinh năm 1985 tiếp tục ghi dấu ấn với cú sút xa uy lực, hạ gục thủ môn đội chủ nhà.

Tính cả cú đúp vào lưới Armenia, Ronaldo đã có 38 bàn thắng ở vòng loại World Cup, nhiều hơn một so với Lionel Messi (37 bàn). Lão tướng đang khoác áo Al Nassr chỉ kém đúng 1 bàn so với kỷ lục mọi thời đại của huyền thoại người Guatemala, Carlos Ruiz.

Ronaldo đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục ủa Carlos Ruiz ngay trong trận gặp Armenia. Tuy nhiên, anh được HLV Roberto Martinez rút ra nghỉ ngay từ phút 58. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha muốn cậu học trò sinh năm 1985 có thể trạng tốt nhất cho chuyến làm khách tiếp theo đến sân của Hungary vào ngày 9/9.

Cựu sao Real Madrid khá có duyên với mành lưới của đại diện Trung Âu, khi đã ghi 6 bàn trong những lần chạm trán, con số chỉ kém Armenia (7 bàn), Thụy Điển, Lithuania (7 bàn) và Luxembourg (11 bàn).

CR7 còn đến 5 trận để phá kỷ lục của Ruiz. Trong khi đó, Messi sẽ không thi đấu thêm ở vòng loại World Cup. "El Pulga" được HLV Lionel Scaloni cho nghỉ ngơi ở lượt trận cuối vòng loại khu vực Nam Mỹ. World Cup 2026 nhiều khả năng là giải đấu lớn cuối cùng của hai cầu thủ thuộc hàng siêu sao.