Ronaldo tri ân Marcelo

Ở tuổi 36, Marcelo quyết định treo giày sớm, chấm dứt hợp đồng với Fluminense trước thời hạn. Trong video chia tay đăng tải trên mạng xã hội, hậu vệ người Brazil xúc động chia sẻ: "Sự nghiệp cầu thủ của tôi kết thúc tại đây, nhưng tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn cống hiến cho bóng đá. Cảm ơn tất cả vì mọi thứ".

Ngay sau thông báo của Marcelo, hàng loạt cầu thủ và người hâm mộ đã gửi những lời tri ân đến anh, trong đó có Cristiano Ronaldo.

Trên tài khoản X, CR7 viết: "Người anh em của tôi, một sự nghiệp thật phi thường. Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, những năm tháng vinh quang, chiến thắng và những kỷ niệm không thể nào quên".

Kết thúc lời nhắn, Ronaldo khẳng định Marcelo không chỉ là đồng đội mà còn là một người bạn tri kỷ: "Hơn cả một đồng đội, cậu là người đồng hành suốt đời. Cảm ơn vì tất cả, bạn tôi. Chúc cậu những điều tốt đẹp nhất trong chương mới của cuộc đời".

Tình bạn giữa Marcelo và Cristiano luôn là một trong những điều đặc biệt nhất tại Real Madrid. Không chỉ phối hợp ăn ý trên sân, họ còn có mối quan hệ gắn kết ngoài đời.

Cả hai cùng nhau gặt hái hàng loạt danh hiệu trong màu áo "Los Blancos", bao gồm 4 chức vô địch Champions League (2014, 2016, 2017, 2018), 3 FIFA Club World Cup, 3 Siêu cúp châu Âu, 2 La Liga, 2 Copa del Rey và 2 Siêu cúp Tây Ban Nha. Đây cũng chính là giai đoạn đỉnh cao trong sự nghiệp của cả hai.

Trước ngày Marcelo giải nghệ, Ronaldo bước sang tuổi 40. Dù vậy, CR7 chưa có dấu hiệu dừng lại. Mục tiêu của anh là chạm mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp, một con số chưa từng có cầu thủ nào đạt được. Đồng thời, Ronaldo tiếp tục là chân sút vĩ đại nhất cấp tuyển, với 135 bàn thắng sau 217 trận.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.