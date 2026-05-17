Ronaldo thua trận chung kết thứ 4 liên tiếp

Rạng sáng 17/5, Al Nassr thua Gamba Osaka 0-1 ở chung kết AFC Champions League Two trên sân nhà King Saud University.

Danh hiệu cấp CLB vẫn lẩn tránh Cristiano Ronaldo. Kể từ chức vô địch cúp Quốc gia Italy cùng Juventus vào năm 2021, CR7 vẫn chưa có thêm danh hiệu chính thức nào.

Với cá nhân Ronaldo, đây là lần thứ 4 liên tiếp, anh nhận thất bại khi vào chung kết cùng Al Nassr. Trước đó, siêu sao sinh năm 1985 đã hai lần thua Al Hilal ở Siêu cúp Saudi 2024, Cúp Nhà vua 2024 và thua Al Ahli ở Siêu cúp Saudi 2025.

2h rạng sáng 22/5, Al Nassr phải thắng Damac ở vòng đấu cuối cùng để đăng quang Saudi Pro League. Nếu hòa hoặc thua, CR7 cùng đồng đội đứng trước nguy cơ rất cao có mùa giải trắng tay, bởi họ chỉ hơn Al Hilal 2 điểm. Trong trường hợp Al Nassr bằng điểm Al Hilal, họ sẽ xếp sau đối thủ cùng thành phố, do kém thành tích đối đầu (hòa 1-1 lượt về, thua 1-3 lượt đi).

Dù có lợi thế sân nhà, Al Nassr không thể áp đặt thế trận lên đối thủ. Đại diện Saudi Arabia dồn nhiều bóng sang hai biên, nhưng không thể tạo khác biệt trước hàng thủ chắc chắn bên phía Gamba Osaka.

Bước ngoặt của trận chung kết đến ở phút 30, Deniz Hummet phá bẫy việt vị thành công, trước khi xoay người dứt điểm chuẩn xác vào góc xa, mở tỷ số cho CLB Nhật Bản.

Trong khi Sadio Mane, Joao Felix liên tục có những pha xử lý lỗi, cơ hội đến với Cristiano Ronaldo ở cuối hiệp một. Dù vậy, pha đánh đầu của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành.

Sang hiệp hai, Gamba Osaka dốc toàn lực để phòng ngự. Al Nassr chơi nửa sân và đã có khá nhiều cơ hội để gỡ hòa. Tuy nhiên, nỗ lực của Mane, Felix lần lượt bị từ chối bởi cột và thủ môn. Ronaldo chơi đầy cố gắng nhưng cũng không thể thắng được sự lăn xả của các hậu vệ đối phương.

Al Nassr thực hiện đến 19 lần dứt điểm nhưng hiệu quả bằng 0. Ở chiều ngược lại, Gamba Osaka chỉ cần đúng một cú sút trúng đích trong cả trận để trở thành nhà vô địch AFC Champions League Two.