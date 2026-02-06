Ronaldo thành trò cười

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cristiano Ronaldo đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị nhiều cựu danh thủ công khai chỉ trích vì cách hành xử tại Al Nassr thời gian gần đây.

Ronaldo thành tâm điểm chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc trò chuyện hôm 5/2, cựu tiền vệ Danny Murphy của Liverpool chỉ trích Ronaldo, cho rằng siêu sao người Bồ Đào Nha hành xử thiếu chuyên nghiệp dù nhận mức đãi ngộ khổng lồ tại Al Nassr.

"Có lẽ Ronaldo nên chia sẻ phần thu nhập của mình để giúp Al Nassr chiêu mộ thêm cầu thủ", Murphy nói. "Tôi chưa từng nghe điều gì ngớ ngẩn đến thế. Đó là sự tự nuông chiều bản thân một cách ngu ngốc".

Lời chỉ trích của Murphy nhắm vào việc Ronaldo từ chối thi đấu cho Al Nassr, không phải vì vấn đề thể lực hay chấn thương, mà xuất phát từ việc anh cảm thấy đội bóng bị đối xử bất công.

Trước đó, CR7 được cho là không hài lòng với vai trò của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) trong việc phân bổ nguồn lực chuyển nhượng giữa các CLB lớn của giải đấu. Theo Ronaldo, Al Hilal nhận được sự hỗ trợ đáng kể trong việc chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu, trong khi Al Nassr của anh gặp nhiều khó khăn hơn khi theo đuổi những thương vụ lớn.

Người dẫn chương trình Jim White cũng đồng tình với Murphy. Ông cho rằng thật khó tin khi những cầu thủ có thu nhập đáng mơ ước như Ronaldo hay Karim Benzema lại cảm thấy không hài lòng với cách các CLB vận hành.

Ronaldo gây tranh cãi vì đình công ở Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Trong một chương trình khác, cựu hậu vệ Jamie Carragher cũng lên tiếng mỉa mai việc Ronaldo tổ chức những buổi phỏng vấn để vạch trần đội bóng cũ hoặc những người mà anh từng cộng tác trong sự nghiệp.

"Thật đáng xấu hổ. Khi một cầu thủ như Ronaldo, ở độ tuổi này, bắt đầu sắp xếp các cuộc phỏng vấn với bạn bè của mình chỉ để nói về những giải đấu khác, HLV và các cầu thủ khác, đó là dấu hiệu rõ ràng của sự thiếu tự tin và cảm giác bất an", Carragher mỉa mai.

Cựu hậu vệ Liverpool nhấn mạnh rằng Ronaldo đã là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá và không cần phải tự khẳng định điều đó thông qua các cuộc phỏng vấn cá nhân. Carragher cũng đem Lionel Messi ra so sánh, cho rằng ngôi sao người Argentina thường chỉ nói về gia đình, CLB và đội tuyển quốc gia trong các lần xuất hiện trước truyền thông.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn là tâm điểm của mọi cuộc tranh luận. Dù vẫn ra sân và ghi bàn đều đặn, điều hiếm cầu thủ chuyên nghiệp nào làm được, hình ảnh của CR7 có thể bị ảnh hưởng sau những lùm xùm gần đây.

