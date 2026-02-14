Ronaldo tái xuất

Siêu sao người Bồ Đào Nha tái xuất trong đội hình Al Nassr trước trận gặp Al Fateh, khép lại thời gian căng thẳng liên quan đến chính sách chi tiêu và nội bộ CLB.

Ronaldo xuất hiện cùng đội trước khi lên máy bay.

Cristiano Ronaldo được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của Al-Nassr cho trận gặp Al Fateh vào 0h30 ngày 15/2. Hình ảnh tiền đạo 41 tuổi xuất hiện cùng đồng đội trước chuyến bay cho thấy mọi căng thẳng tạm thời được gác lại.

Trước đó, Ronaldo vắng mặt 3 trận liên tiếp. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ sự không hài lòng với hoạt động chuyển nhượng của Al Nassr. Anh được cho là bức xúc khi đội bóng chi tiêu kém hơn đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Sự khó chịu càng tăng khi Al Hilal chiêu mộ Karim Benzema, đồng đội cũ của Ronaldo tại Real Madrid, từ Al Ittihad. Theo The Telegraph, Benzema còn gửi tin nhắn mang tính bông đùa rằng anh được tăng lương khi chuyển CLB và sẽ tiếp tục vô địch Saudi Pro League. Điều này được cho là khiến Ronaldo thêm phần thất vọng.

Kể từ mùa 2022/23, thời điểm Ronaldo gia nhập Al Nassr, Al Hilal có mức chi ròng cao hơn khoảng 180 triệu bảng. Cả Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli đều do Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) nắm quyền kiểm soát phần lớn.

Hiện Al Hilal dẫn đầu Saudi Pro League và hơn Al Nassr 4 điểm. Mùa trước, Benzema vô địch cùng Al Ittihad, còn Al Nassr đứng thứ ba, kém 13 điểm. Ronaldo vẫn chưa giành danh hiệu lớn nào kể từ khi đến Saudi Arabia năm 2023.

Tháng 12 năm ngoái, siêu sao người Bồ Đào Nha từng úp mở khả năng khép lại sự nghiệp ở nơi khác. "Đam mê của tôi vẫn rất lớn. Tôi muốn tiếp tục, dù ở Trung Đông hay châu Âu", Ronaldo chia sẻ.

Saudi Pro League khẳng định mọi CLB hoạt động độc lập theo cùng một khung tài chính, đảm bảo cân bằng và bền vững. Đại diện giải đấu nhấn mạnh không cá nhân nào có thể tác động đến chính sách ngoài phạm vi CLB của mình.

Theo A Bola, Ronaldo còn không hài lòng với một số vấn đề nội bộ, trong đó có việc chậm lương nhân viên. Al Nassr được cho là đã giải quyết các khoản tồn đọng, mở đường cho màn tái xuất của ngôi sao nhận mức lương khoảng 488.000 bảng mỗi ngày.