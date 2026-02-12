Al Nassr tiếp tục có chiến thắng quan trọng dù thiếu vắng ngôi sao số một Cristiano Ronaldo trong đội hình.

Al Nassr thắng trận thứ 3 khi vắng Ronaldo.

Rạng sáng 12/2, Al Nassr giành lợi thế quan trọng trong hành trình chinh phục AFC Champions League 2 khi đánh bại đại diện Turkmenistan là Arkadag với tỷ số 1-0 ở trận lượt đi vòng 16 đội trên sân khách.

Ở trận này, HLV Jorge Jesus cất hầu hết ngôi sao của Al Nassr, bao gồm Joao Felix, Sadio Mane hay Marcelo Brozovic. Trong khi đó, Ronaldo cũng tiếp tục vắng mặt trận thứ ba liên tiếp kể từ đầu tháng này.

Al Nassr nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Ngay phút 19, Al Nassr cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số. Từ một pha phối hợp gọn gàng ở khu trung tuyến, Angelo tung đường chọc khe tinh tế để Abdullah Al-Hamdan băng xuống dứt điểm lạnh lùng, đánh bại thủ môn Rasul Caryyev. Bàn thắng sớm giúp đại diện Saudi Arabia thi đấu chủ động hơn trong phần còn lại của trận đấu.

Al Nassr sớm có lợi thế.

Không lâu sau đó, Angelo suýt nhân đôi cách biệt khi đón đường chuyền trong vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sang hiệp hai, Al Nassr tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 55, Al-Hamdan có cơ hội hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm cận thành, song thủ môn Caryyev đã kịp phản xạ để cứu thua cho Arkadag.

Cuối trận, Abdulrahman Ghareeb cũng bỏ lỡ một tình huống ngon ăn khi đối mặt khung thành nhưng lại sút bóng vọt xà, khiến Al Nassr chưa thể nới rộng cách biệt. Dù vậy, tỷ số 1-0 vẫn đủ để đội bóng áo vàng xanh hài lòng trước trận lượt về trên sân nhà.

Abdullah Al-Hamdan của Al Nassr trở thành nhân tố nổi bật nhất trận đấu với bàn thắng quyết định, thể hiện khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả.

Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của Al Nassr mà không có Ronaldo trong đội, sau những lần đánh bại Al Riyadh và Al Ittihad gần đây. Đáng chú ý, siêu sao người Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ trở lại trong đội hình vào cuối tuần này ở Saudi Pro League, hứa hẹn giúp sức mạnh tấn công của đội bóng tăng lên đáng kể trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

