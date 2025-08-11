Ronaldo rực sáng

Cristiano Ronaldo ghi cú đúp nhưng không thể giúp Al Nassr thoát khỏi thất bại 2-3 trước Almeria ở trận giao hữu rạng sáng 11/8.

Ronaldo tiếp tục ghi bàn cho Al Nassr.

Trong hiệp một tại sân Juegos del Mediterraneo, tiền đạo 40 tuổi ghi liền 2 bàn ở các phút 17 và 39, giúp Al Nassr dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, Embarba có pha lập công ở phút 43, giúp Almeria san bằng cách biệt trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Ngay đầu hiệp hai, Ronaldo được rút ra nghỉ. Al Nassr cũng không thể ghi thêm bàn nào. Đội bóng Saudi Arabia để Embarba có thêm một pha lập công, ấn định tỷ số 3-2 cho Almeria.

Với hai bàn thắng trước Almeria, Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng với tổng cộng 5 bàn trong vòng vài ngày qua. Hồi giữa tuần trước, CR7 ghi hat-trick vào lưới đội bóng Bồ Đào Nha, Rio Ave, cũng trong một trận giao hữu. Nếu tính ở 5 trận gần nhất, siêu sao người Bồ Đào Nha có 8 pha lập công. Ở tuổi 40, chân sút này vẫn là niềm hy vọng số một trên hàng công của Al-Nassr ở mùa 2025/26.

Al Nassr sẽ đối đầu với Al Ittihad trong trận bán kết Siêu cúp Saudi Arabia vào ngày 19/8. Ronaldo có cơ hội ghi bàn thắng thứ 100 cho câu lạc bộ chủ quản. Tiền đạo 40 tuổi rất muốn duy trì phong độ ghi bàn ổn định và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha. Anh cũng có thể đặt mục tiêu giành Chiếc Giày Vàng ở mùa giải sắp tới.

Ronaldo lập hat-trick Rạng sáng 8/8, Ronaldo ghi 3 bàn trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave.