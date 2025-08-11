Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo rực sáng

  • Thứ hai, 11/8/2025 06:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Cristiano Ronaldo ghi cú đúp nhưng không thể giúp Al Nassr thoát khỏi thất bại 2-3 trước Almeria ở trận giao hữu rạng sáng 11/8.

Ronaldo tiếp tục ghi bàn cho Al Nassr.

Trong hiệp một tại sân Juegos del Mediterraneo, tiền đạo 40 tuổi ghi liền 2 bàn ở các phút 17 và 39, giúp Al Nassr dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, Embarba có pha lập công ở phút 43, giúp Almeria san bằng cách biệt trước khi trận đấu bước vào giờ nghỉ giữa hiệp.

Ngay đầu hiệp hai, Ronaldo được rút ra nghỉ. Al Nassr cũng không thể ghi thêm bàn nào. Đội bóng Saudi Arabia để Embarba có thêm một pha lập công, ấn định tỷ số 3-2 cho Almeria.

Với hai bàn thắng trước Almeria, Ronaldo tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng với tổng cộng 5 bàn trong vòng vài ngày qua. Hồi giữa tuần trước, CR7 ghi hat-trick vào lưới đội bóng Bồ Đào Nha, Rio Ave, cũng trong một trận giao hữu. Nếu tính ở 5 trận gần nhất, siêu sao người Bồ Đào Nha có 8 pha lập công. Ở tuổi 40, chân sút này vẫn là niềm hy vọng số một trên hàng công của Al-Nassr ở mùa 2025/26.

Al Nassr sẽ đối đầu với Al Ittihad trong trận bán kết Siêu cúp Saudi Arabia vào ngày 19/8. Ronaldo có cơ hội ghi bàn thắng thứ 100 cho câu lạc bộ chủ quản. Tiền đạo 40 tuổi rất muốn duy trì phong độ ghi bàn ổn định và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha. Anh cũng có thể đặt mục tiêu giành Chiếc Giày Vàng ở mùa giải sắp tới.

Ronaldo lập hat-trick Rạng sáng 8/8, Ronaldo ghi 3 bàn trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Rio Ave.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.

Duy Luân

Ronaldo Cristiano Ronaldo Mourinho Ronaldo al nassr almeria

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý