La Liga chuẩn bị cho trận đấu lịch sử ngoài biên giới

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đang cân nhắc bước đi mang tính lịch sử: đưa một trận đấu La Liga ra ngoài lãnh thổ lần đầu tiên.

La Liga có thể tổ chức trận đấu ngoài Tây Ban Nha.

Theo kế hoạch, vấn đề này sẽ được Hội đồng quản trị RFEF bàn thảo trong cuộc họp ngày thứ hai (11/8). Nếu được thông qua, trận Villarreal-Barcelona dự kiến vào ngày 20/12 có thể sẽ diễn ra tại sân Hard Rock (Miami, Mỹ), theo Marca.

Động thái này đánh dấu sự thay đổi quan điểm của RFEF sau nhiều năm kiên quyết phản đối ý tưởng tổ chức trận đấu La Liga ở nước ngoài, vốn là tham vọng lâu nay của Chủ tịch La Liga, Javier Tebas. Trước đây, quy định của FIFA từng là rào cản, nhưng hiện tại, cơ quan này cho phép các giải vô địch quốc gia tổ chức một số trận đấu ngoài biên giới.

Nếu RFEF bật đèn xanh, hồ sơ sẽ tiếp tục được trình lên Đại hội để thông qua, đồng thời phải nhận được sự chấp thuận của UEFA, CONCACAF và FIFA. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đối mặt với trở ngại khi Hiệp hội cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) không ủng hộ việc thi đấu tại Miami.

Nếu mọi thủ tục suôn sẻ, vòng 17 La Liga mùa 2025/26 sẽ trở thành cột mốc đặc biệt, mở màn cho chuỗi sự kiện quốc tế của bóng đá Tây Ban Nha, trước khi Siêu Cúp diễn ra tại Saudi Arabia vài tuần sau đó.