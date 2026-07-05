Ronaldo, Neymar vén quần lộ cơ đùi trên sân để làm gì?

Việc cầu thủ thường xuyên kéo cao quần khi thi đấu trên sân có liên quan đến tâm lý thi đấu và cả một bằng sáng chế thiết kế từ World Cup 2006.

Cristiano Ronaldo nổi tiếng với việc mặc quần ngắn hoặc kéo cao ống quần khi thi đấu. Ảnh chụp ở trận vòng bảng World Cup 2018 giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Ảnh: Ueslei Marcelino/Reuters.

Trong trận hòa 0-0 giữa tuyển Anh và Ghana tại vòng bảng World Cup 2026, Declan Rice tiến đến vị trí đá phạt góc và vén cao hai ống quần trước khi thực hiện cú sút. Hành động này gây bàn tán trên mạng xã hội, với nhiều người suy đoán đây là một dạng "ký hiệu" báo trước hướng đá.

Dù lý do thật sự của Rice là gì, anh không phải cầu thủ duy nhất có thói quen này. Ronaldo, Neymar hay Marcelo đều nổi tiếng với việc mặc quần ngắn hoặc kéo cao ống quần khi thi đấu. Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Leeds United (chơi tại Premier League) thậm chí yêu cầu quần nhỏ hơn một kích cỡ so với chuẩn để có độ ôm ưng ý nhất, theo The Athletic.

Tâm lý học đằng sau thói quen kéo quần đùi

Lý do kéo quần lên cao không đơn giản chỉ là sở thích. Một HLV chuyên phụ trách các tình huống cố định tại giải bóng đá nữ ở Anh cho biết đây đôi khi là cách truyền tín hiệu chiến thuật. Giống như bóng chày hay bóng bầu dục Mỹ, việc kéo một hay hai bên ống quần cũng có thể mang ý nghĩa riêng mà đối thủ khó nhận ra.

Tuy nhiên, theo tiến sĩ Martin Turner - chuyên gia tâm lý thể thao với hơn 15 năm kinh nghiệm - yếu tố tâm lý mới là nguyên nhân phổ biến nhất. Việc chỉnh lại quần áo trước khi thực hiện các pha cố định như đá phạt, phạt góc hay penalty giúp cầu thủ lấy lại sự tập trung.

"Hành động này không khiến cầu thủ chơi hay hơn, nhưng giúp họ thay đổi trạng thái tâm lý trước khi thực hiện kỹ thuật", ông nói.

Đây là phản ứng tâm lý phổ biến khi con người đối mặt với áp lực: xu hướng bám vào những hành động nhỏ có thể kiểm soát để lấy lại cảm giác an toàn. Với cầu thủ, thói quen này thường bắt đầu ngẫu nhiên, lặp lại và dần trở thành phản xạ vô thức.

Declan Rice tập luyện trước trận đấu với Ghana ở vòng bảng World Cup 2026 hôm 24/6 với ống quần đùi kéo lên cao. Ảnh: Reuters.

Rob Warner - cựu giám đốc thiết kế của Puma và hiện là người sáng lập Spark Design Academy - nêu quan điểm yếu tố ngoại hình cũng rất quan trọng.

"Hãy nhìn Ronaldo trước mỗi cú đá phạt. Anh ấy kéo quần cao để trông mạnh mẽ hơn. Việc khoe những múi cơ đùi nổi bật chắc chắn cũng góp phần tăng sự tự tin", ông nói.

Turner đồng tình. Theo vị tiến sĩ, ngoại hình liên quan trực tiếp đến sự tự tin thi đấu. Nếu một cầu thủ cảm thấy không giống chính mình trên sân, khả năng thể hiện tốt nhất cũng bị ảnh hưởng. Việc kéo hoặc chỉnh ống quần khi đó có thể là một cách để họ tự trấn an trước khi vào trận.

Bí mật thiết kế phía sau chiếc quần đùi

Ít ai biết mẫu quần đùi của tuyển Italy vô địch World Cup 2006 từng được đăng ký bằng sáng chế.

Ông Rob Warner cho biết đội thiết kế đã tạo ra mẫu quần với phần sau dài hơn phần trước, giúp tăng chu vi chuyển động cho chân mà quần vẫn giữ form ôm sát với những cầu thủ có bắp đùi lớn.

Ý tưởng này lấy cảm hứng từ trang phục liền thân của Puma dành cho tuyển Cameroon tại AFCON 2004, ra đời trước khi loại trang phục này chính thức bị cấm.

Warner cho biết quần đùi bóng đá thường ít được đầu tư thiết kế hơn áo đấu, dù cầu thủ luôn có yêu cầu riêng về độ dài và độ rộng ống quần.

Đội tuyển Italy tại World Cup 2006 cùng trang phục thi đấu được đầu tư thiết kế kỹ lưỡng, trong đó có mẫu quần đùi từng được đăng ký bằng sáng chế. Ảnh: Charity Stars.

Xu hướng quần đùi cũng thay đổi rõ rệt theo thời gian: thập niên 1980 là trào lưu bó sát tối đa với các gương mặt tiêu biểu như cựu tuyển thủ Anh Peter Beardsley và Paul Scholes, trước khi chuyển sang form rộng thùng thình (baggy) cuối thập niên 1990 dưới ảnh hưởng của văn hóa hip-hop, với Umbro là thương hiệu tiên phong.

Yếu tố thực dụng cũng ảnh hưởng đến lựa chọn của cầu thủ. Tiền vệ Joe Cole từng chọn quần nhỏ hơn đồng đội để hậu vệ đối phương không có chỗ bấu víu, một chiêu anh học từ huyền thoại người Italy Paolo Di Canio.

Về công nghệ, Warner cho biết Nike và Adidas hiện phát triển cạp quần với phần chun nhô cao ở phía sau, giúp vải cách xa da hơn và giảm bết dính do mồ hôi, đặc biệt quan trọng trong điều kiện thi đấu nhiệt độ cao.

Dù vậy, ông cho rằng khó có khả năng quần đùi trở thành món đồ được cá nhân hóa sâu như giày thi đấu, khi nhiều cầu thủ như Declan Rice có tới hơn 25 chi tiết tùy chỉnh trên giày. Thay vào đó, các cầu thủ nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục tự điều chỉnh quần đùi theo thói quen riêng của mình trên sân.

Theo Quy định Trang thiết bị Thường niên của FIFA, văn bản dài hơn 100 trang dành riêng 5 trang chỉ để quy định về quần đùi. Tuy nhiên, FIFA không đặt ra giới hạn chiều dài quần, khoảng trống pháp lý này chính là điều khiến những màn kéo quần đùi như của Rice có thể tồn tại.