Ronaldo mở rộng đế chế kinh doanh

Siêu sao Cristiano Ronaldo đang lên kế hoạch mở rộng đế chế kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn và quán bar sang thị trường Anh trong tương lai.

Theo The Sun, thương hiệu khách sạn và giải trí mang tên CR7 của Ronaldo đang xúc tiến đăng ký bản quyền tại Vương quốc Anh, mở đường cho việc khai trương các cơ sở mới sau khi siêu sao này giải nghệ.

Từ năm 2016, cựu tiền đạo Manchester United hợp tác với tập đoàn khách sạn Pestana (Bồ Đào Nha) để phát triển chuỗi khách sạn và quán bar mang thương hiệu “Pestana CR7”. Hệ thống này hiện hoạt động tại nhiều thành phố lớn ở Bồ Đào Nha và nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ cũng như giới đầu tư.

Việc đăng ký thương hiệu tại Anh được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng thị trường sang một trong những trung tâm bóng đá và du lịch lớn nhất châu Âu.

Trong quá khứ, Ronaldo nổi tiếng là người đưa ra những quyết định kinh doanh thông minh. “Cristiano hiểu rõ giá trị thương hiệu của mình. Anh ấy có đủ tiềm lực tài chính và hình ảnh để tạo ra sự khác biệt lớn tại Anh”, nguồn tin thân cận với CR7 cho biết.

Ronaldo chuẩn bị kỹ kế hoạch sau khi giải nghệ.

Thực tế, nhiều cựu danh thủ thành công khi lấn sân sang lĩnh vực khách sạn và dịch vụ ăn uống, cho thấy đây là thị trường đầy tiềm năng.

Manchester được cho là điểm đến lý tưởng nếu Ronaldo chọn Anh làm nơi đặt nền móng mới. Tại đây, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ sau hai giai đoạn khoác áo “Quỷ đỏ”.

Đáng chú ý, người đồng đội cũ Gary Neville hiện cũng điều hành Hotel Football ngay cạnh sân Old Trafford, minh chứng cho sức hút thương mại gắn với thương hiệu MU.

Ở tuổi 41, Ronaldo hiện khoác áo CLB Al Nassr tại Saudi Pro League và vẫn chưa công bố thời điểm giải nghệ. Tuy nhiên, những động thái mới nhất cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha đã bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho giai đoạn hậu sự nghiệp thi đấu.

