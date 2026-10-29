Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ronaldo hay cỡ nào trong năm 2008?

  • Thứ năm, 29/10/2026 19:26 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Cristiano Ronaldo đánh bại Lionel Messi trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng vĩ đại nhất mọi thời đại nhờ màn trình diễn chói sáng trong năm 2008.

Ronaldo ảnh 1

Tháng 12/2008, France Football công bố Ronaldo giành Quả bóng vàng với 446 điểm, vượt xa Lionel Messi (281 điểm) và Fernando Torres (179 điểm). Anh trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha thứ ba đoạt giải thưởng danh dự này, sau Eusebio và Luís Figo.
Ronaldo ảnh 2

Ronaldo ghi tổng cộng 42 bàn trên mọi đấu trường trong mùa giải 2007/08. Thành tích này biến anh thành chân sút chủ lực của đội bóng dưới thời Sir Alex Ferguson, đồng thời cũng là tiền đạo hàng đầu thế giới thời điểm đó.
Ronaldo ảnh 3

Tại Premier League, Ronaldo cán mốc 31 bàn, giành Chiếc giày vàng giải đấu và trở thành nhân tố quan trọng giúp MU đăng quang. Với thành tích này, CR7 cũng đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa ở Premier League 2007/08.
Ronaldo ảnh 4

Ở đấu trường Champions League, MU vượt qua Chelsea trong trận chung kết nghẹt thở hồi tháng 5/2008 tại Moscow. Ronaldo mở tỷ số cho MU bằng cú đánh đầu, trước khi trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 sau 120 phút. "Quỷ đỏ" sau đó thắng 6-5 trong loạt luân lưu. Đây cũng là chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của CR7.
Ronaldo ảnh 5

Ronaldo kết thúc Champions League mùa đó với 8 bàn thắng. Dù được bố trí chơi dạt cánh, khả năng xuyên phá, tốc độ ấn tượng và kỹ năng dứt điểm đa dạng của CR7 giúp anh trở thành mũi nhọn đáng sợ với bất kỳ hàng thủ nào.
Ronaldo ảnh 6

Sir Alex bày tỏ niềm tự hào khi Ronaldo thắng giải Quả bóng vàng 2008. HLV huyền thoại người Scotland cũng đánh giá siêu sao người Bồ Đào Nha thuộc mẫu cầu thủ luôn hướng đến mục tiêu mới thay vì ngủ quên trên chiến thắng.
Ronaldo ảnh 7

HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha thời điểm đó, Luiz Felipe Scolari, dành những lời khen đặc biệt cho Ronaldo sau mùa giải bùng nổ tại Old Trafford. Chia sẻ trên Sport, ông Scolari nhận định CR7 đã trở thành cầu thủ toàn diện và được xem là người hay nhất thế giới thời điểm đó.
Bàn thắng gây tranh cãi của Ronaldo Rạng sáng 24/10, Ronaldo đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Al Faisaly tại Saudi Pro League 2026/27.

Cỗ máy kiếm tiền của bóng đá hiện đại

Messi vs Ronaldo không chỉ kể về hai huyền thoại sân cỏ mà còn bóc tách cách cuộc so tài giữa họ biến thành “mỏ vàng” của bóng đá toàn cầu. Từ La Liga đến các trận Clásico ở Mỹ, mỗi lần Messi và Ronaldo đối đầu đều mở ra cơ hội thương mại khổng lồ, làm thay đổi cách các giải đấu, nhà tài trợ và giới truyền thông vận hành, biến bóng đá thành một cuộc chơi vừa của đam mê, vừa của lợi nhuận.

Bayern phá lệ chưa từng có vì Kane

Bayern phá lệ chưa từng có vì Kane

0

Bayern Munich sẵn sàng phá vỡ chính sách hợp đồng nghiêm ngặt để giữ chân Harry Kane sau khi tiền đạo người Anh giành Quả bóng vàng, khẳng định vị thế đặc biệt tại Allianz Arena.

Đổi lịch V.League vì U23 Việt Nam

Đổi lịch V.League vì U23 Việt Nam

0

Ban tổ chức V.League cho trận HAGL và CLB Hà Nội tại vòng 7 đá sớm một ngày, nhằm tạo điều kiện chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế U23 trên sân Pleiku tháng 11 tới.

Mbappe giàu cỡ nào?

Mbappe giàu cỡ nào?

0

Kylian Mbappe không chỉ là ngôi sao hàng đầu của Real Madrid mà còn thuộc nhóm cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất thế giới.

Duy Luân

Ronaldo Quả bóng vàng châu Âu Cristiano Ronaldo Ronaldo MU quả bóng vàng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý