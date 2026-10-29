Ronaldo hay cỡ nào trong năm 2008?

Ở đấu trường Champions League, MU vượt qua Chelsea trong trận chung kết nghẹt thở hồi tháng 5/2008 tại Moscow. Ronaldo mở tỷ số cho MU bằng cú đánh đầu, trước khi trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 sau 120 phút. "Quỷ đỏ" sau đó thắng 6-5 trong loạt luân lưu. Đây cũng là chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp của CR7.